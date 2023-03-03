Голова Вакулівської ОТГ залишив посаду і пішов в окопи, але поміж обстрілами допомагає керувати громадою

І громада і її голова, кажуть, тримають кожен свій фронт.

Вакулівська ОТГ на Дніпропетровщині вже рік живе без очільника, який пішов на фронт попри те, що мав бронь. Керівництво доручив заступникам, з якими періодично виходить на зв’язок і вони не підвели - поки голова б’є ворога під Кремінною та Бахмутом, вдома волонтерять, приймають переселенців, та продовжуть усі проєкти, йдеться в ТСН.

Артура Шевцова, обміняв свій затишний кабінет голови Вакулівської ОТГ на окопи. Він зняв на відео кадри, щоб показати умови, в яких живуть бійці на війні, і згодом вони облетіли усі соцмережі.“В мене було дуже багато обморожених хлопців, чого, був дождяра, а потім мінус 19”, - каже нацгвардієць.

Свою громаду у Криворізькому районі пан Артур залишив у перші дні повномасштабного вторгнення. Каже, пішов на фронт, не задумуючись, бо було на кого лишити справи навіть у такий складний час.

Дві заступниці зізнаються, що хоч і розгубилися спершу, але згодом, аби не підвести шефа та громаду, стали до роботи. Згадують, було не просто. Сусіднє Апостолове вже крила російська артилерія, довелося і готуватися до евакуації. “Чіткий порядок дій ми розробили, хто буде відповідати саме за збір людей, хто буде розсаджувати цих людей по автобусам”, - розповідає Світлана Рященко.

Ще були готові приймати переселенців, що масово тікали з-під обстрілів. “Ми знайшли, де пусті будинки, робили ремонти в будинках”, - додає Валентина Руденко.

Голова в цей час був ворога в батальйоні нацгвардії. “Моя рота була всюди, починаючи з Рубіжноного, Сєверодонецька, потім наступ Часів яр, Куп'янськ, Балаклея, Шевченкове, Ізюм, Кремінна на сьогодні крайній вихід був”, - розповідає він.

Водночас періодично виходив на зв'язок зі своїми заступниками, адже справ чимало. Попри війну у Вакулівці цього року хочуть закінчити облаштування сиротинця. “Десять дітей буде розміщено, які в нас є в громаді на сьогоднішній день”, - розповідають заступниці.

А ще - запустити асфальтний завод, який дасть громаді десятки робочих місць, а головне дорогу. “25 лютого 22 року повинні були завозити сюди все обладнання, вже була пригнана часть техніки і з квітня місяця повинен завод цей начать працювати, робити трасу”, - зазначає представник Вакулівської сільської ради Володимир Шалахманов.

І громада і її голова, кажуть, тримають кожен свій фронт. “Ми переможемо, ми повинні вижити і побудувати країну казку, країну мрію”, - зазначає голова з фронту.

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