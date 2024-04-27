Голові Броварської РДА, який напідпитку вчинив ДТП, обрали запобіжний захід – подробиці, фото

Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, Шевченківський суд Києва 27 квітня обрав безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою строком на два місяці.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк, Майбоженку відмовили у праві щодо внесення застави, як і просили прокурори. Водночас адвокати будуть подавати апеляцію і просити більш м'який захід для Майбоженка. Але провину свого клієнта вони не заперечують.

Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП, 27 квітня обрали запобіжний захід / Фото: Фото Олександра Романюка/ТСН

Голові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП, 27 квітня обрали запобіжний захід / Фото: Фото Олександра Романюка/ТСН

"Прокурори обіцяють, що якщо адвокати обвинуваченого оскаржать рішення – то вони так само наполягатимуть на цілодобовому арешті і чекатимуть завершення слідства", - додав кореспондент.

Володимир Майбоженко провину визнає і каже, що нібито перший раз перебував у такому стані за кермом і виправдань цьому нема. Підозрюваний також обіцяє допомагати потерпілим в аварії навіть перебуваючи у СІЗО.

Його адвокат каже, що згодом з ними спробують вийти на зв'язок і з'ясувати, яка допомога потрібна.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня у Броварах очільник районної військової адміністрації Володимир Майбоженко, перебуваючи напідпитку, влетів на авто в натовп, внаслідок чого четверо людей отримали травми. ДТП він скоїв на власному автомобілі Volvo.

Драгер показав у крові чоловіка – 2,31 проміле алкоголю.

За інформацією Київської ОВА, в ДТП у Броварах постраждали: 32-річна мама з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років.

У дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. В решти потерпілих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.

Очільник Київської ОДА Руслан Кравченко вже заявив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

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