“Голови летять”: гучне рішення Залужного, або чому в Україні начальників ТЦК міняють, як рукавички

Хочеться вірити, що корупцію під час війни нарешті вдасться приборкати.

В Україні начальників ТЦК міняють як рукавички. Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка всього через місяць після призначення.

Який новий гучний скандал трапився, що не так із мобілізацією в Україні — про це і не тільки в ексклюзиві TSN.ua.

Рішення Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звільнив новопризначеного начальника Львівського територіального центру комплектування Дениса Чаюка. Протримався новий керівник не довго, наказ про звільнення головнокомандувач підписав через місяць після призначення. Така інформація з’явилася в місцевих ЗМІ, які посилаються на свої джерела в Міністерстві оборони.

Що трапилося і яка причина звільнення — достеменно невідомо. А за попередньою інформацією, його перевели на посаду заступника командира однієї з військових частин. Хто очолить Львівський обласний ТЦК, поки що теж невідомо. Водночас речниця Львівського обласного військкомату Марія Левко розповіла, що Чаюк зараз перебуває на робочому місці і виконує свої службові обов’язки.

Скандали на Львівщині

Але за останній місяць Львівщина не вилазить зі скандалів. За місяць ДБР викрила там низку порушень, зокрема і в районному ТЦК. А почалося все з ось цього відео.

На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка

Це відео в мережі з’явилося вдень 19 вересня. На кадрах видно, як людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному й погрожує йому пістолетом. Згодом відео звернення із благанням про допомогу записав і сам постраждалий, він заявив, що сам він із Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконно утримують вже шосту добу.

За чоловіка у формі, який згодом виявився працівником Самбірського ТЦК заступалися і військові, бо як виявилося, постраждалий — ухилянт, який свою втечу через кордон в деталях знімав на телефон.

Що казали люди?

А от в мережі навпаки за харків’янина вступилися люди, зазначаючи, що якби там не було, провину має доводити суд, а не самосуд у ТЦК. Фігурантів затримало Державне бюро розслідування.

Скандальне затримання на Львівщині

Згодом представникам ТЦК обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці без носіння електронного браслету.

І не встиг градус обурення зменшитися, як вже 21 вересня Львівщину сколихнув новий скандал і знову він стосувався районного ТЦК. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на хабарі впіймали тепер вже жінку-офіцера Пустомитівського відділення Львівського РТЦК.

На хабарі впіймали жінку-офіцера Пустомитівського відділення Львівського РТЦК. Facebook / Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Вона саме отримувала черговий транш у сумі 17 000 доларів, а в сумці фігурантки поліцейські знайшли ще конверт з понад дев’ятьма тисячами доларів, але от звідки такі гроші у сумці, жінка пояснити не змогла. Зазвичай офіцерка обіцяла чоловікам за 8500 доларів допомогти зі зняттям громадян із військового обліку.

На хабарі впіймали жінку-офіцера Пустомитівського відділення Львівського РТЦК. Facebook / Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Начальник-хабарник в Самбірському ТЦК

Але і це не все. Після гучного побиття чоловіків працівниками ТЦК у Самборі, НАЗК взялось перевіряти районне ТЦК. І недарма. Виявилось, начальник цього терцентру полковник Сергій Бабич — справжнісінький мільйонер. У воєнкома “завалялося” понад чотири мільйони гривень. Сам полковник заявив, що все це — подарунки від матері і давні заробітки.

Тим часом у мережі ширяться чутки про таксу Бабича: кажуть, аби комісуватись під час війни йому треба було заплатити до 12-15 тисяч доларів. А загалом за період війни Сергій Бабич комісував особисто понад 1000 чоловік. А тепер щодо статків, тут дуже цікаво.

На що багатий Бабич?

Полковник має три птахофабрики в селах Монастирець, Вільшаник Самбірського району та в селі Городище Дрогобицького району. У самому Самборі має кафе та піцерію, а ще декілька магазинів, квартиру та будинок на 400 квадратних метрів.

Кілька квартир є ще у Львові, запасся воєнком земельними ділянками, а їздить на новій Тойоті Ленд Крузер 200. І якщо ви думаєте, що цей довжелезний список скінчився, то ні, він ще має нерухомість за кордоном. І ще цікавий факт, ексміністр оборони Резніков нагородив його нагородною зброєю.

Що про це каже президент?

Тож що не так із мобілізацією і роботою територіальних центрів комплектувань? Коли скандали дійшли і до президента Зеленського, він власне і підписав указ про звільнення усіх обласних військкомів, а на їхнє місце наказав призначити офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях і не з чуток знають, що таке війна і чому тут не місце хабарям.

Зокрема, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів та які не дискредитуватимуть себе, був складений одразу після заяви Зеленського.

“На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці отримують поранення і за висновками ВЛК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей буде формуватися кадровий потенціал для очільників нинішніх територіальних центрів”, — сказав Веніславський.

Нових начальників ретельно перевірятимуть

Реалізацією рішення президента займається безпосередньо головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. А перед призначенням нових керівників ТЦК та СП перевіряють працівники СБУ. Хочеться вірити, що це допоможе нарешті приборкати корупцію під час війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОЛОВИ ЛЕТЯТЬ! Гучне рішення Залужного! Що не так із мобілізацією?

Читайте також: