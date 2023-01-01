Головна ялинка Києва потрапила до топ-5 найкращих у світі

Головна ялинки України, яка встановлена в Києві на Софійській площі потрапила до найкращих різдвяних ялинок світу за рейтингом BBC News. Українська ялинка увійшла до п’ятірки найкращих.



Перше місце посіла ялинка Вільнюса. На другому місці ялинка з Гонконгу. Трете і четверте місце за головними різдвяними деревами Стокгольма та Каракаса.



Київська ялинка посіла п’яте місце. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.



"Це світовий рейтинг BBC News – дуже престижний, оскільки це навіть не європейський рейтинг, а стосується ялинок усього світу. Нам дуже приємно", – розповіли сайту ТСН.ua організатори новорічного свята на Софійській площі.

Нагадаємо, що наша ялинка незламності цього року дуже скромна. Вона вистою 12 метрів, мінімально підсвічується гірляндами від генератора та прикрашена білими голубами. Її встановили на Софійській площі не дивлячись на загрозу ракетних обстрілів від Росії.Рейтинг BBC News складається щорічно.Про київську ялинку писали журналісти з усього світу. Також людям сподобалась ідея її оформлення з білими голубами та патріотичною символікою. Можливо вона найбільш вбрана та яскрава, але люди з усього світу голосували саме за неї, тож вона потрапила в п’ятірку найкращих.

Фото: kyivcity.gov.ua

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