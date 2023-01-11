Головна ялинка України: скільки вона ще прикрашатиме Софійську площу

Головна ялинка України буде прикрашати Софійську площу рівно місяць. Раніше головне новорічне дерево розбирали до 14 січня - Старого Нового року. Цього року вирішили зробити виняток - ялинка буде прикрашати площу до Водохреща - 19 січня.



Нагадаємо, що ялинку незламності засвітили 19 грудня, в день Святого Миколая.



"Цьогорічна головна ялинка країни дуже скромна. Вона прикрашена мінімальною кількістю гірлянд та іграшок. Її висота 12 метрів. Але це не зменшило її популярності. До ялинки їдуть люди з різних районів міста та області. Вона стала справжнім символом нашої незламності. Нас попросили, щоб ялинка прикрашала площу до Водохреща. Після 19 січня почнемо її розбирати", - розповіли сайту ТСН.ua організатори новорічного свята на Софійській площі.



Тобто всі, хто ще не встиг побачити головну ялинку країни мають більше тижня, щоб до неї приїхати та помилуватись її красою.



"Людей до ялинки приїжджає дуже багато. Хоча біля неї немає ніякої ярмарки, як було у мирні часи. Люди приходять сюди за іншим, за відчуттям єдності та незламності, яке панує на Софійській площі. Ялинку незламності встановили меценати, на неї не було потрачено з бюджету жодної копійки", - додають організатори новорічного свята.

Нагадаємо, головна ялинка Києва потрапила до топ-5 найкращих у світі.

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