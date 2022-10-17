Головні дипломати країн ЄС збираються на нараду щодо України: які питання розглядатимуть

Головні дипломати країн ЄС сьогодні думатимуть, як іще допомогти Україні в подальшому виграти війну. На тлі ескалації, до якої щодня вдається Росія, обстрілюючи мирні міста України. До міністерської наради долучиться й очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Яких рішень сьогодні очікувати українцям, в ефірі 1+1 з місця подій розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряна Степаненко.

Очільники дипломатії країн ЄС починають підготовку нового раунду санкцій. Серед пропозицій - подальші експортно-імпортні заборони й обмеження в банківському секторі. Це поки всі відомі подробиці, але варто зазначити, що восьмий пакет затвердили нещодавно, тож до дев'ятого беруться доволі швидко. І пов'язано це з ескалацією, яку чинить Росія. Вона регулярно обстрілює українські мирні міста й інфраструктуру ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Одна з ворожих ракет приземлилася сьогодні на Одещині, а дрони влучили в столичний житловий будинок.

Міністри ЄС планують сьогодні, 17 жовтня, розглянути санкції проти Ірану, втім, пов'язані вони не із зовнішньою політикою Тегерану, а з його внутрішніми проблемами, а саме - репресіями проти протестувальників. Напередодні в'язниця, де їх утримують, зайнялася, четверо людей загинуло. Щодо непрямої участі Ірану у війні проти України - сьогодні дипломати розглянуть конкретні докази цьому. Washington Post, посилаючись на власні джерела, пише, що, окрім бойових дронів, Іран готовий допомогти Росії вже й балістичними ракетами класу "земля-земля", здатними вражати цілі на відстані 300 й 700 кілометрів.

"Іран зі своїми дронами та ракетами стає співучасником у війні. По суті, за аналогією до Білорусі. Вона дозволяла використовувати свою територію для атак, Іран же дозволяє використовувати свої ракети у війні. На це треба дивитися саме в такому світлі. Союзники, що допомагають Україні, мають чітко визначити власника цих ракет. Я наполягатиму, щоби це сталося швидше", - зазначає міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Наполягатиме на цьому й Дмитро Кулеба, що теж долучиться до сьогоднішньої наради. На ній планують виділити наступний транш для озброєння української армії - ще 500 мільйонів євро. Таким чином, загальна сума коштів, наданих під ці потреби Євросоюзом, сягне понад три мільярди. Гроші знайдуться, і турбуватися не варто, зауважив Боррель, коментуючи інформацію про проблеми з фінансуванням відповідного фонду.

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Допомогти Україні планують не лише зброєю, а й навичками: очікуємо, що сьогодні міністри погодять створення тренувальної військової місії для України. В її рамках підготовку пройдуть майже 15 тисяч українських військових. Місія може розпочати роботу в середині листопада, й однією з країн, де будуть навчання, стане Польща. Очільник європейської дипломатії наголошує на необхідності в подальшому підтримувати Україну.

"Соціально-економічні наслідки війни тривають по всьому світу. Росія стає все більш ізольованою, останніми днями ми побачили це в ООН. Морально, політично, навіть у військовому відношенні Росія програє цю війну. Ми повинні підтримувати Україну і надалі", - заявив верховний представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post з посиланням на представників служб безпеки США та союзників повідомило, що Іран посилює постачання зброї Росії і йдеться вже не про безпілотники, а про балістичні ракети. Поки європейські чиновники говорять про безпілотники, Тегеран підготував Москві додатковий подарунок, за повідомленням видання Washington Post, йдеться вже про постачання балістичних ракет. Їхня дальність становить 300 і 700 кілометрів.

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