Головні події війни в Україні до кінця 2024 року: прогноз астролога

Кириченко вважає, що у військових діях дуже важливі процеси будуть відбуватись взимку і навесні наступного року.

Ситуація в ключових питаннях війни та з кордонами України залишатиметься невизначеною до літа 2025 року, а в жовтні цього року можуть відбутися перемовини, які, однак, не поставлять всі крапки над “і”.

Такий прогноз для ТСН.ua зробив астролог Олексій Кириченко, акцентувавши на головних подіях війни в Україні до кінця 2024 року.

“У травні цього року прогнозуються події, які будуть на нас впливати стабілізуюче. Прогнозую, що десь від травня буде менше гинути військових. Я прогнозую події, які дадуть зрозуміти, що ситуація стане не такою страшною", - сказав він.

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За словами Олексія Кириченка, червневий саміт миру у Швейцарії відбуватиметься під впливом травневих міжнародних зустрічей, під час яких прогнозуються кроки до того, щоб країни краще порозумілись.

"У вересні і на початку жовтня буде підкреслена невизначеність. Буде не закінчення всього, а невизначеність. Затемнення сонця в Терезах з жовтня підкреслить теми перемовин. Можна прогнозувати перемовини, які не поставлять крапки над “і”, - прогнозує астролог.

Також Кириченко вважає, що у військових діях дуже важливі процеси будуть відбуватись взимку і навесні наступного року.

“Я не вважаю, що вони будуть страшними. Взимку планета Марс буде ретроградна в знаку Рака. Марс в Раці був минулої весни, коли говорили про контрнаступ, але вперед не йшли. Знак Рака означає повзти назад", - підсумував він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила "страшні події" у Росії. Вона зазначила, що Кремль влаштує всередині РФ геноцид.

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