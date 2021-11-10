Головний кат донецької “Ізоляції” боїться залишатися на свободі і не хоче свого обміну з бойовиками

Головний кат донецької “Ізоляції” боїться залишатися на свободі і не хоче свого обміну з бойовиками

Перебуваючи на лаві для підсудних, Денис Куликовський розповів, скільки часу він переховувався у Києві та чому не прагне повертатися в Донецьк.

Два місяці під вартою в слідчому ізоляторі Служби безпеки – такий запобіжний захід обрав у середу, 10 листопада, Приморський районний суд Маріуполя для російського найманця Дениса Куликовського на прізвисько “Палич”, який був головним катом "Ізоляції" - донецького концтабору для полонених українців.

В ексклюзивній розмові з журналістами ТСН.19:30 Денис Куликовський розповів, чому не планує повертатися до Донецька, скільки часу прожив у Києві та що для нього "Ізоляція".

“Ізоляція” – колишній мистецький простір у Донецьку, який бойовики ДНР перетворили на катівню. Головним тюремником тут був саме “Палич” – про це розповідають звільнені з полону і, зрештою, в цьому він сам зізнався сьогодні в суді.

“Це погане місце”, - сказав колишній тюремник на прохання описати, що таке “Ізоляція”. Про те, що там відбувалося, пообіцяв розповісти пізніше — під час судового слідства.

Близько року тому журналістка ТСН Мар’яна Бухан провела приголомшливе розслідування, в якому повідомила, що “Палич” може жити в Києві, у спальному районі Троєщина. Його сусіди тоді навіть розповіли, у кого головний кат “Ізоляції” міг винаймати житло.

Саме у Києві Дениса Куликовського учора затримали працівники СБУ. Перебуваючи в суді, він підтвердив журналістці ТСН, що проживав у столиці від 2019 року.

За останній рік він помітно змарнів, у масці та капюшоні — його не впізнати. Адвокатка просить “не мучити” свого підзахисного запитаннями.

Проте, сам “Палич” ніколи жалісливим не був. Його улюблені тортури – коли бранців закривали в трунах, били струмом, ламали пальці, вибивали зуби.

На судовому засіданні намагався побувати один із в’язнів “Ізоляції” - Олег Кулаков. Каже, що відсидів у донецькій катівні 9 місяців як полонений. Згадує, що його мучитель завжди був п’яний і наджорстокий. Однак, до зали його як вільного слухача не допустили.

Сьогодні “Палич” повернеться до Києва, де, за рішенням суду, проведе два місяці в слідчому ізоляторі СБУ. Каже, що під вартою почувається безпечніше і заздалегідь попереджає – на обмін до Донецька не хоче. “Я не приїхав сюди для того, щоб повертатися до Донецька”, - каже він.

За словами затриманого, його дружина наразі теж перебуває у в’язниці - тільки от у ДНР, син Єгор – із дідом на окупованій території.

Нагадаємо, що 37-річному Денису Куликовському інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Затримання ката | "Палича" засудили до 2 місяців під вартою у СІЗО СБУ

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