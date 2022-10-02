"Головний маркер - це стратегічна ініціатива": генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна

Війна в Україні закінчиться тоді, коли держава повернеться до кордонів 1991 року.

Головний маркер закінчення війни - це коли ЗСУ диктуватимуть окупантам свою точку зору ведення бойових дій. Те, що ми бачимо зараз - це початок такої ініціативи.

Про це сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

"Війна - це справа всієї держави і ЗСУ відповідають за військовий аспект боротьби держави проти російського агресора. Завершення війни - це відновлення кордонів станом на 1991 рік. Коли це станеться, складно прогнозувати, але щодня ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити цей момент. Щодо подальших дій, то має бути договір з країнами світу та Росією, щоб така агресія більше ніколи не могла статись проти України", - пояснив Наєв.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ наголосив, що наступ України - це початок перехоплення стратегічної ініціативи.

"Головний маркер - це стратегічна ініціатива, коли наші стратегічні дії будуть на всіх напрямках диктувати нашу точку зору ведення бойових дій. Те, що відбувається зараз - це перехоплення стратегічної ініціативи. Те, що Україна наступає - це наближає нас до перехоплення стратегічної ініціативи. Коли це відбудеться, ми всі відчуємо", - наголосив генерал.

Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ.

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