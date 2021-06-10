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Головний санітарний лікар розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини від коронавірусу

Головний санітарний лікар розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини від коронавірусу

Associated Press

Наразі таку можливість вивчає Велика Британія.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини від коронавірусу - тобто одну дозу робитимуть одним препаратом, а другу - іншим.

Про це він розповів 10 червня в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за його словами, на сьогоднішній день в Україні змішування вакцин не передбачене.

"Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це (змішування вакцин). Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин", - пояснив Кузін.

Водночас він додав, що наразі у деяких країнах проводяться відповідні дослідження, які лише публікуються.

"Результати попередніх досліджень у деяких країнах, які зараз є, показують: у деяких випадках це є ефективною мірою. Але вони вивчають досвід, який трапився випадково - коли постачання другої дози препарату затримувалося, і люди вимушені були щеплюватися іншим типом. Зараз ці дані лише публікуються", - зазначив головний санітарний лікар країни.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. За цей період щеплення вже отримали понад 1 млн українців. Центри масової вакцинації почали відкриватися у регіонах країни від 29 травня. Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у застосунку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

На вихідних, 12-13 червня, обіцяють, що понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у 13 містах та Києві.

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