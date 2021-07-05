Головний санлікар країни розповів, коли ми знімемо маски і повернемося до докоронавірусного життя

Головний санлікар країни розповів, коли ми знімемо маски і повернемося до докоронавірусного життя

Для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час.

Коли ми нарешті знімемо маски і повернемося до нормального докоронавірусного життя.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

Так, за його словами, це може статися лише тоді, коли Україна досягне адекватних рівнів вакцинації або увесь світ розпрощається з коронавірусною хворобою.

"Думаю, всі вже звикли до масок. Насправді, я б не радив їх знімати. Чому? Незважаючи на вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей перехворіла, навіть на фоні поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC запроваджують додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми перебуваємо в замкненому просторі або якщо у нас недостатній рівень вентиляції і ми не можемо гарантувати, що люди не інфікуються. Тому для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або допоки увесь світ не розпрощається з коронавірусною хворобою", - пояснив Кузін.

Він також додав, що до колективного імунітету Україна підійде ближче до кінця цього року.

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