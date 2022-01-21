Головний санлікар Кузін отримав бустерну дозу у невеличкій амбулаторії під Черніговом та поспілкувався з селянами

Головний санлікар Кузін отримав бустерну дозу у невеличкій амбулаторії під Черніговом та поспілкувався з селянами

З медиками, які проводять вакцинацію, обговорив, з якими викликами стикаються та як можна покращити їхню роботу.

Головний санлікар України Ігор Кузін отримав бустерне щеплення проти COVID-19 у селі Киїнка Чернігівській області, де побував із робочим візитом. Поїхав туди, щоб ознайомитись із роботою мобільних бригад з імунізації безпосередньо на місцях. Обрав для цього Киїнську територіальну громаду, оскільки тут один із найнижчих темпів охоплення щепленням серед людей літнього віку – 9,3% мешканців отримали принаймні одну дозу вакцини.

Медики наголошують на необхідності вакцинації, особливо групам ризику. Більшість мобільних бригад зкерували до сіл, де, головно, проживають літні. Їм найтяжче дістатися до лікарень - 21 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами Кузіна, проблемою для людей літнього віку також залишається отримання та використання 1000 гривень за програмою “Є-підтримка”. Під час спілкування наголосив на тому, що невдовзі вказані кошти можна буде витрати на лікарські засоби.

В лютому на COVID може захворіти до мільйона громадян - чи хочуть люди вакцинуватися | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Головний санлікар України Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу "Омікрона". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

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