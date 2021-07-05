Головний санлікар Кузін пояснив, коли Україна досягне колективного імунітету від коронавірусу

За даними ВООЗ, достатній рівень колективного імунітету - 75-80%.

Головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли Україна вийде на колективний імунітет від коронавірусу та скільки потрібно для цього провакцинувати людей.

Також читайте Головний санлікар країни розповів, коли ми знімемо маски і повернемося до докоронавірусного життя

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua

"Треба розпочинати принаймні з цих 10 млн щеплень. Це для нас план мінімум до кінця літа. Ми працюємо максимально активно, щоб наростити швидкість по всім фронтам: центрам масової вакцинації, мобільним бригадам. Це важка робота не лише рівні МОЗ. Найважче саме на обласному рівні. Працюємо вдень і вночі, плануємо логістику, як розвезти, підготувати персонал. Є чіткий план, як виконати ці 10 млн щеплень. Маємо надію, що у нас вийде", - заявив Кузін.

З приводу колективного імунітету він зазначив, що наразі про нього говорити зарано, оскільки кількість провакцинованих українців та тих, які вже перехворіли, є не надто великою.

"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою. Проста математика показує, що це біля 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли. Результати будуть опубліковані у середині липня... Попередні цифри кажуть, що принаймні 32% людей перехворіло на коронавірсну хворобу... Тож, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету. Проте це недостатній показник, щоб ми не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснює головний санлікар країни та додає, що достатній рівень колективного імунітету за даними ВООЗ - 75-80%.

"ВООЗ каже про 75-80% - як старт, щоб ми могли говорити про більш-менш сформований колективний рівень відповіді. Тому, швидше за все, ми стикнемося з осінньою хвилею. Вона може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих. Так і тим, що будуть мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени. А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця цього року", - наголосив Кузін.

Повний текст інтерв'ю з головним санітарним лікарем України, читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання