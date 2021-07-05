Головний санлікар Кузін пояснив, коли Україна досягне колективного імунітету від коронавірусу

За даними ВООЗ, достатній рівень колективного імунітету - 75-80%.
Головний санлікар України Ігор Кузін пояснив, коли Україна вийде на колективний імунітет від коронавірусу та скільки потрібно для цього провакцинувати людей.
Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua
"Треба розпочинати принаймні з цих 10 млн щеплень. Це для нас план мінімум до кінця літа. Ми працюємо максимально активно, щоб наростити швидкість по всім фронтам: центрам масової вакцинації, мобільним бригадам. Це важка робота не лише рівні МОЗ. Найважче саме на обласному рівні. Працюємо вдень і вночі, плануємо логістику, як розвезти, підготувати персонал. Є чіткий план, як виконати ці 10 млн щеплень. Маємо надію, що у нас вийде", - заявив Кузін.
З приводу колективного імунітету він зазначив, що наразі про нього говорити зарано, оскільки кількість провакцинованих українців та тих, які вже перехворіли, є не надто великою.
"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, яка перехворіла, не є надто великою. Проста математика показує, що це біля 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні цифри дослідження з визначення тих, які перехворіли. Результати будуть опубліковані у середині липня... Попередні цифри кажуть, що принаймні 32% людей перехворіло на коронавірсну хворобу... Тож, якщо 32% вже мають імунітет, плюс якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи поточні темпи вакцинації, в осінній період вийдемо десь на 50-60% імунітету. Проте це недостатній показник, щоб ми не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснює головний санлікар країни та додає, що достатній рівень колективного імунітету за даними ВООЗ - 75-80%.
"ВООЗ каже про 75-80% - як старт, щоб ми могли говорити про більш-менш сформований колективний рівень відповіді. Тому, швидше за все, ми стикнемося з осінньою хвилею. Вона може бути викликана, як поширенням хвороби серед невакцинованих або неперехворілих. Так і тим, що будуть мутовані штами, особливо "Дельта", який зараз поширюється швидше, ніж інші. В Україні він теж зареєстрований і ймовірно ми з ним будемо стикатися восени. А до колективного імунітету ми підійдемо ближче до кінця цього року", - наголосив Кузін.
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