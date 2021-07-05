Головний санлікар розповів, коли Україна налагодить виробництво тест-систем, аби не закуповувати в РФ

Головний санлікар розповів, коли Україна налагодить виробництво тест-систем, аби не закуповувати в РФ

Більшість тест-систем для виявлення коронавірусу закуповується в Росії і перепаковується.

В Україні до кінця 2021 року планують представити кілька прототипів вітчизняних тест-систем і показати механізм, яким чином зможемо використовувати вітчизняного виробника для закриття потреб фармацевтичного сектора.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю ТСН.ua.

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Кузін зазначив, що Україна цього року більше фокусується на медичних засобах, які дозволять проводити діагностику, наприклад, мутованих штамів або особливо небезпечних інфекційних хвороб:

"Зараз переважна більшість цих тест-систем закуповується або в РФ і перепаковується на території країни, або це європейський ринок, який відверто заявляє велику вартість однієї тест-системи. Тому до кінця року ми зможемо показати кілька прототипів вітчизняних тест-систем і представити механізм, яким чином зможемо використовувати вітчизняного виробника для закриття потреб фармацевтичного і сектора біобезпеки", - розповів головний санлікар України.

Аби не закуповувати перепаковані російські тест-системи (аби Україна могла сама себе забезпечити), необхідно не так багато часу:

"Якщо говоримо про діагностичні вироби – їхнє виробництво є відносно простим. Навіть приватні структури на прикладі COVID-19 показали, що це можливо менш ніж за рік. Зараз вже є досвід, приватні структури можуть досить швидко переналаштувати своє виробництво. Навіть зараз вони виробляють українські тест-системи, які використовуються для діагностики COVID. Тому сам прототип ми зможемо отримати доволі швидко - у I-II кварталі 2022 року", - зазначив Ігор Кузін.

На думку спікера, запуск виробництва може бути обмежений лише проходженням доволі складної бюрократичної процедури: формування ціни, механізму державного замовлення, недопущення монопольного становища.

"Орієнтовно за рік ми зможемо відновити виробництво принаймні критичних позицій саме по діагностичних засобах. Йдеться про імуноферментні методи аналізів та ПЛР - це найпростіші тест-системи, які закуповуються у дуже великій кількості, зокрема в Росії", - підсумував головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, головний санлікар України назвав терміни відновлення виробництва вакцин та створення власної від COVID. Наразі над розробкою української вакцини від коронавірусу працює три команди.

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