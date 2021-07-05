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Головний санлікар України назвав терміни відновлення виробництва вакцин та створення власної від COVID

Головний санлікар України назвав терміни відновлення виробництва вакцин та створення власної від COVID

Associated Press

Наразі над розробкою української вакцини від коронавірусу працює три команди.

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, коли в Україні з'явиться власна вакцина від коронавірусу та коли ми почнемо виробляти у себе вже існуючі препарати, як це робить, наприклад, Індія.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Так, за його словами на сьогоднішній день в Україні над розробкою української вакцини від COVID-19 працює три команди, однак вони перебувають ще на доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування препарату.

"Розробка вакцини на території країни власним інтелектуальним потенціалом - це справа не така проста, як здавалося спочатку. Зараз у нас є три наукових команди, які проводять такі розробки. Дві з них є представниками Національної академії наук. Це наші вітчизняні науковці. Одна розробка ведеться академіком Андрієм Сибірним у Львові, інша – це Інститут біохімії імені Палладіна. Професор Сергій Комісаренко є керівником цієї команди. Також розробкою вакцини займаються принаймні дві приватні компанії: україно-американський проєкт, дослідник Михайло Фаворов разом з "Діапроф-Мед" (у них вже є готовий прототип, але вони ще не вийшли на клінічні випробування); фармвиробник "Індар", який готовий навіть не розробити вакцину, а локалізувати її у себе. Я вірю в українських вчених і впевнений, що рано чи пізно вони нам продемонструють свої результати і прототип української вакцини все ж з’явиться. Кілька тижнів тому була зустріч у стінах НАН, де ці дві команди презентували попередні результати досліджень. Вони ще на доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування вакцини. Але вони працюють над цим", - розповів Кузін.

Що ж стосується локалізації (ред. - виробництва на території країни вже існуючих вакцин), то тут держава просунулась трохи далі, говорить головний санлікар країни.

"Є декілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавлення з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію. Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад CoronaVac або мРНК-вакцини, бо технологічно цикл є відносно простим. До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - повідомив Кузін та додав, що рано чи пізно ми почнемо відновлювати виробництво вакцин

Головний санітарний лікар України зазначив, що відновлення виробництва вакцин - це досить довготривалий процес.

"Це не рік, не два і навіть не три. Це до п’яти років. Це принаймні вихід на те, щоб говорити про готовність до випуску вакцин", - зауважив він та поділився, що у вересні-листопаді ми будемо мати інформацію, які майданчики найбільш імовірно будуть використовуватися для подальшої дискусії із ВООЗ для відновлення такого потенціалу.  

Повний текст інтерв'ю з головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним, читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

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