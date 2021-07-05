Головний санлікар України назвав терміни відновлення виробництва вакцин та створення власної від COVID

Наразі над розробкою української вакцини від коронавірусу працює три команди.

Головний санлікар України Ігор Кузін розповів, коли в Україні з'явиться власна вакцина від коронавірусу та коли ми почнемо виробляти у себе вже існуючі препарати, як це робить, наприклад, Індія.

Також читайте Головний санлікар Кузін пояснив, коли Україна досягне колективного імунітету від коронавірусу

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Так, за його словами на сьогоднішній день в Україні над розробкою української вакцини від COVID-19 працює три команди, однак вони перебувають ще на доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування препарату.

"Розробка вакцини на території країни власним інтелектуальним потенціалом - це справа не така проста, як здавалося спочатку. Зараз у нас є три наукових команди, які проводять такі розробки. Дві з них є представниками Національної академії наук. Це наші вітчизняні науковці. Одна розробка ведеться академіком Андрієм Сибірним у Львові, інша – це Інститут біохімії імені Палладіна. Професор Сергій Комісаренко є керівником цієї команди. Також розробкою вакцини займаються принаймні дві приватні компанії: україно-американський проєкт, дослідник Михайло Фаворов разом з "Діапроф-Мед" (у них вже є готовий прототип, але вони ще не вийшли на клінічні випробування); фармвиробник "Індар", який готовий навіть не розробити вакцину, а локалізувати її у себе. Я вірю в українських вчених і впевнений, що рано чи пізно вони нам продемонструють свої результати і прототип української вакцини все ж з’явиться. Кілька тижнів тому була зустріч у стінах НАН, де ці дві команди презентували попередні результати досліджень. Вони ще на доволі ранньому етапі теоретичного обґрунтування або доклінічного етапу випробування вакцини. Але вони працюють над цим", - розповів Кузін.

Що ж стосується локалізації (ред. - виробництва на території країни вже існуючих вакцин), то тут держава просунулась трохи далі, говорить головний санлікар країни.

"Є декілька домовленостей про різні типи вакцини, є зацікавлення з боку іноземних партнерів локалізувати виробництво в Україні. Найближчим часом ми отримаємо інформацію вже про фактичну локалізацію. Найшвидшим варіантом локалізації може бути виробництво інактивованої вакцини, наприклад CoronaVac або мРНК-вакцини, бо технологічно цикл є відносно простим. До кінця цього року ми вже будемо мати шорт-лист структур або фармкомпаній, які готові локалізувати або навіть завершили процес перебудови своїх технологічних ліній", - повідомив Кузін та додав, що рано чи пізно ми почнемо відновлювати виробництво вакцин.

Головний санітарний лікар України зазначив, що відновлення виробництва вакцин - це досить довготривалий процес.

"Це не рік, не два і навіть не три. Це до п’яти років. Це принаймні вихід на те, щоб говорити про готовність до випуску вакцин", - зауважив він та поділився, що у вересні-листопаді ми будемо мати інформацію, які майданчики найбільш імовірно будуть використовуватися для подальшої дискусії із ВООЗ для відновлення такого потенціалу.

Повний текст інтерв'ю з головним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним, читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін про розповсюдження штаму "Дельта" в Україні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання