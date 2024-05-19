Головний суддя Одеси “забув” вказати у декларації нерухомість у Маямі: що ще туди не потрапило

Журналісти продовжують помічати як чиновники “забувають” вказати свої реальні статки й наявне майно у деклараціях. Цього разу медійники звернули увагу на головного суддю Одеси.

Як з’ясувалося, родина прикупила житло у Маямі і не тільки. Про те, що накопали журналісти, йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Новий корупційний скандал?!

Журналісти "Слідства інфо" опублікували нове розслідування про майно держслужбовця. Цього разу в центрі уваги — Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін. Він задекларував компанію дружини в США, яка володіє апартаментами в Маямі вартістю 310 тис доларів або якщо переводити у гривні, то це близько 12 млн гривень.

Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, пишуть журналісти, не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобовʼязань, якщо припустити, що Голубєва придбала її в іпотеку. Відповідно до реєстру компаній Флориди, 13 лютого 2023 року дружина судді Голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

"Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії. За даними профільних сайтів з продажу нерухомості в Маямі, апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку побудови 1976 року за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Опис обіцяє "безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі», "басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі".

Скільки заробила родина?

Журналісти зазначають, що будинок розташований «поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною "Голлівуд", пристанями, торговим центром "Aventura", ресторанами, магазинами". На додачу до квартири йде паркомісце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду.

Тим часом у декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках.

Станом на момент подачі декларації, тобто на кінець 2023 року, на них було розміщено близько 52 тис доларів. Але в цілому, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості. Квартиру було придбано у березні 2023 року.

У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1 мільйон 700 тисяч гривень — це його зарплата, ще півмільйона — зарплата дружини Неллі Голубєвої, яку вона отримала в Одеській юракадемії. Ще майже 3 мільйони дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4 мільйона 600 тисяч гривень родина заробила на відсотках від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна. При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю облігацій внутрішніх державних позик і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі.

Статки на кінець 2022-го року

Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро понад 16 мільйонів гривень. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок, у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина.

Що каже суддя?

Ну і по класиці, коли журналісти "Слідства.Інфо" дзвонили судді Сергію Чванкіну, він не брав слухавку, писали у WhatsApp — не прочитав повідомлення. А його дружина Неллі Голубєва пішла іншим шляхом і взагалі заблокувала номер телефону журналістів. Крім цього, медійники відправили запит про коментар до Київського районного суду Одеси, але на момент виходу матеріалу відповіді не отримали.

До цієї родини увага прикута давно!

Що цікаво, раніше Громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його карʼєри судді від початку 2000-х років. Зокрема, йшлося про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої, купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо. А судячи з опублікованої декларації судді у родини дійсно досить багато майна. Дві квартири, паркомісце, садовий будинок та земельна ділянка.

Також в декларації вказано, що є майно й серед об’єктів незавершеного будівництва. Там ще 5 квартир, усі вони, до слова, записані на дружину. Вартість цих квартир не вказана, замість цього, написано, що об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї.

До слова, раніше журналісти проєкту "Схеми" знайшли елітну нерухомість у Дубаї (ОАЕ), що належить родичам колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів.

Нагадаємо, ТСН.ua із посиланням на інформацію розслідувачів "Слідство.Інфо", що заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку.

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