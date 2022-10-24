Головний військком Києва: у перші місяці війни черги до військкоматів були дуже великими

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки розповів про перші дні повномасштабного вторгнення та ранок 24 лютого для київських центрів комплектування.

Центри комплектування та соціальної підтримки напередодні початку повномасштабної війни готувались до призову на військову службу резервістів, оскільки за декілька днів до цього в Україні був запроваджений режим надзвичайного стану.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

"Було зроблено їх оповіщення, здійснювали медичний огляд, узгоджували питання з військовими частинами, до яких ми були повинні направляти. Як люди військові, по декількох ознаках ми розуміли, що противник готується. 24 лютого, після того, як противник завдав ракетних та авіаційних ударів, ми отримали сигнал бойової тривоги, оповістили особовий склад. Опрацювали декілька сценаріїв наших дій. Наша задача – мобілізація людських і транспортних ресурсів. Я одразу дав команду особовому складу отримати зброю, боєприпаси, виставити охорону, забезпечити оборону міського центру комплектування, районних та збірного центру", - розповів Максимів.

За словами полковника, від підлеглих з районів надходила інформація, що багато людей скупчуються навколо центрів комплектування. Це були і військовозобов’язані, і резервісти. Черги були дуже великими.

"Як кажуть, не було де яблуку впасти. В якості жарту можу додати, що була така мрія комісара, що тобі телефонують і прохають допомогти призватись. Телефонували і мені, і колегам. Люди розповідали про черги і прохали допомогти дати можливість захищати країну. В чергах було багато жінок. Приходили люди поважного віку. Це було не тільки в лютому, а і в березні, коли ворог був під Києвом. Приходили і студенти-медики з ліками, пропонуючи у разі вуличних боїв надавати медичну допомогу. Приходив і юнак, якому на вигляд років 17. Він так сказав нам: "Я знаю, що ви мене не візьмете до війська, але я прийшов не з пустими руками». Він приніс "коктейлі для Путіна", близько 10 пляшок", - резюмував полковник.

Початок повномасштабної війни в Україні 24 лютого

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Вже наступного дня, 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання російської армії за кордоном. Фактично це було офіційним дозволом для Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

Вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Диктатор Путін оголосив про плани демілітаризувати та денацифікувати Україну.

Одразу після звернення президента Росії Путіна у всіх великих містах України пролунали вибухи. Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан. Лише в перший день російського нападу загинуло 137 українських військових та цивільних осіб.

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