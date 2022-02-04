Головнокомандувач ЗСУ розповів, що буде з армією після відмови від строкової служби

Залужний зазначив, що задля формування мобілізаційного резерву проводитимуть курси підготовки.
Очікується, що від 2024 року в Україні не буде призову на строкову службу в армію, напополовину збільшиться чисельних Збройних сил України.
Як такі плани сприймають у війську, наскільки те, що планується, задовольняє потреби військових, в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" прокоментував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
"У зв'язку із тим, що все ж на строкову військову службу ми покладаємо найперше завдання - це формування для себе мобілізаційного резерву, то треба виходити з того, що ми маємо готувати молодих людей до того, щоб вони були готові у випадку мобілізації стати до війська", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Він додав, "чи потрібно на сьогоднішній день тримати їх у війську стільки часу, скільки вони знаходяться? Мабуть, ні. Для того, щоб сформувати мобілізаційний резерв - до речі, якщо ми підемо все ж таки на курсову підготовку, ми його сформуємо навіть швидше, чим ми чекали б кожні пів року наповнення на якихось 13-15 тисяч. Проводячи інтенсивні курси 3,5-4 місяці, зможемо за рік неабиякий резерв сформувати".
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