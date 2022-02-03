Головнокомандувач ЗСУ розповів, від кого саме в США отримує розвідувальну інформацію про дії Росії

Головнокомандувач ЗСУ розповів, від кого саме в США отримує розвідувальну інформацію про дії Росії

Залужний запевнив, що діяльність російських військ відстежується повністю.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний щонайменше раз на тиждень контактує з американською стороною та отримує звідти розвідувальну інформацію, зокрема щодо Росії.

Про це Залужний заявив у четвер, 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Для відстеження ситуації ми залучаємо і можливості наших партнерів. Мабуть, це не буде секретом, я принаймні один раз на тиждень маю розмову із головою Комітету начальників штабів США генералом Міллі, де він дає мені вичерпні відповіді на всі запитання, які стосуються тої розвідувальної інформації, яка мені цікава. Тому з боку ЗСУ відстежується повністю вся діяльність з боку збройних сил РФ", - сказав Залужний.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ продовжує перекидати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) військову техніку та озброєння для посилення бойовиків. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України також повідомили, що російсько-окупаційні війська зумисно відкривають вогонь проти своїх для здійснення провокації.

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