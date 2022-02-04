Головнокомандувач ЗСУ заявив, що військової загрози від Росії Україні зараз немає

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що військової загрози від Росії Україні зараз немає

За словами Залужного, це більше схоже на психологічний тиск.

На сьогоднішній день уздовж державного кордону зосереджена велика кількість російської військової техніки і особового складу, які продовжують туди прибувають. Є такі військові частини і підрозділи, які здійснюють постійні переміщення.

Про це 3 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Це стосується і територій тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати стан, у якому зараз ці угрупування знаходяться, він нас турбує. Тому що це буде турбувати будь-яку державу: якщо біля її кордонів знаходяться угрупування", - зазначив він.

За словами Залужного, якщо подивитися з військової точки зору і проаналізувати можливості до здійснення тих чи тих заходів, то на сьогоднішній день такої загрози немає.

"Це більше схоже на психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися і піддаватися паніці, а вірити ЗСУ і офіційній інформації", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо:

Авторитетне американське видання Washington Post повідомило, що американській розвідці стали відомі подробиці розробленого у Москві плану провокації, яка стане приводом для вторгнення до України.

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