Головному колаборанту Запорізької області дозволили близько місяця побути депутатом: подробиці скандалу

Стало відомо, чому головний колаборант окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який публічно підтримав окупацію та який тиснув руку Путіну, звітував йому про ситуацію в регіоні, досі залишається депутатом Запорізької облради.

В коментарі для ТСН.ua пресслужба Запорізької облради роз’яснила ситуацію, яка склалась з Балицьким.

"Рішенням голови обласної ради Олени Жук депутата обласної ради Євгена Балицького було позбавлено права голосування, права брати участь у засіданнях постійних комісій і в засіданнях сесій обласної ради", - повідомила нам пресслужба Запорізької облради.

Крім цього, у облраді додали: "Депутат Євген Балицький автоматично буде позбавлений мандата відповідно до закону України "Про статус депутатів місцевих рад" без прийняття відповідного рішення сесії за вироком суду, як тільки цей вирок вступить в законну силу. Наразі суд вже виніс вирок, це сталось 29 червня 2023 року. Але він ще не набрав чинності тільки через те, що є певні процедури (наприклад, засудженому дається близько місяця для подання апеляції – Ред.)".

В обласній раді підкреслюють, що депутати обласних рад не отримують заробітної плати за свою депутатську діяльність.

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