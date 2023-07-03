Головному колаборанту Запорізької області дозволили близько місяця побути депутатом: подробиці скандалу

В Запорізькій облраді повідомили, що прибічник окупантів Євген Балицький досі лишається депутатом.
Стало відомо, чому головний колаборант окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, який публічно підтримав окупацію та який тиснув руку Путіну, звітував йому про ситуацію в регіоні, досі залишається депутатом Запорізької облради.
В коментарі для ТСН.ua пресслужба Запорізької облради роз’яснила ситуацію, яка склалась з Балицьким.
"Рішенням голови обласної ради Олени Жук депутата обласної ради Євгена Балицького було позбавлено права голосування, права брати участь у засіданнях постійних комісій і в засіданнях сесій обласної ради", - повідомила нам пресслужба Запорізької облради.
Крім цього, у облраді додали: "Депутат Євген Балицький автоматично буде позбавлений мандата відповідно до закону України "Про статус депутатів місцевих рад" без прийняття відповідного рішення сесії за вироком суду, як тільки цей вирок вступить в законну силу. Наразі суд вже виніс вирок, це сталось 29 червня 2023 року. Але він ще не набрав чинності тільки через те, що є певні процедури (наприклад, засудженому дається близько місяця для подання апеляції – Ред.)".
В обласній раді підкреслюють, що депутати обласних рад не отримують заробітної плати за свою депутатську діяльність.
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