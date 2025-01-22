Головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю суд обрав запобіжний захід

Підозрюваний перебуватиме під вартою в лікарняній установі упродовж 60 днів.
У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1 мільйон доларів.
Про це повідомила кореспондентка ТСН Ірина Маркевич із зали суду.
За рішенням суду підозрюваний під час слідства перебуватиме під вартою з можливістю вийти на свободу після внесення застави у розмірі 49 млн грн.
Олег Друзь перебуватиме під вартою в лікарняній установі упродовж 60 днів, тобто до 20 березня.
Він відмовився коментувати рішення суду і не повідомив, чи збирається вносити заставу.
Як повідомлялося раніше, фігуранта справи до суду привезла "швидка".
Адвокат затриманого посадовця Володимир Клочков стверджує, що у Друзя під час обшуку стався інсульт. Він був госпіталізований до реанімації.
Нагадаємо, СБУ затримала головного психіатра Збройних сил. Він є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби.
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