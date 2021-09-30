Голову ДМС звільнили після його гучного весілля з "дівчиною з собачкою з Уханя": реакція подружжя

Голову ДМС звільнили після його гучного весілля з "дівчиною з собачкою з Уханя": реакція подружжя

Звільнення з посади Максим Соколюк прокоментував у соцмережах і не пов'язує його з обшуками.

Голову Державної міграційної служби Максима Соколюка, який рівно місяць тому з розмахом відгуляв весілля, звільнили. Таке рішення ухвалив Кабмін.

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Про це 30 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

За даними ЗМІ, детективи НАБУ напередодні провели обшуки в його робочому кабінеті. І нібито Соколюка та його заступників підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Водночас, у НАБУ поки що цю справу не коментують. Рік тому тодішній голова ДМС розлучився з дружиною та заявив, що зустрів нове кохання – Анастасію Зінченко, яка стала відомою як "дівчина із собачкою з Уханя". Тоді чиновник допоміг їй евакуюватися з охопленої коронавірусом китайської провінції.

Нещодавно Анастасія в "Інстаграмі" опублікувала відео та фото з їхнього вишуканого весілля. Виїзна церемонія відбулася наприкінці серпня в елітному заміському комплексі під Києвом. Звільнення з посади Максим Соколюк прокоментував у соцмережах і не пов'язує його з обшуками. Відреагувала на це і його молода дружина.

"Це рішення було прийнято раніше, воно зважене та обдумане, а тому – це важливо, жодним чином не пов’язане з інформацією, яка поширюється останнім часом", - написав Соколюк.

"Кохати і ще раз кохати - це сенс нашого життя і найбільша цінність. А все інше - пил і для нас більше не важливе", - зазначила Анастасія Зінченко.

Нагадаємо, Анастасія Зінченко стала відомою торік. Вона - та сама "дівчина з собачкою з Уханя", яка не змогла повернутися з охопленого коронавірусом Китаю до України, бо не захотіла там лишати свою домашню тварину. Потім повернутися їй допомагав глава Державної міграційної служби Максим Соколюк. Так вони й познайомилися. Згодом він розлучився зі своєю попередньою дружиною, а про стосунки з Настею стало відомо публічно.

"Нефартова" Настя цього року знову застрягла за кордоном. Цього разу вже з Максимом. Разом вони полетіли на відпочинок у Занзібар. А звідти вони і майже 180 українців не могли вилетіти додому кілька днів.

Після повернення із Занзібару Настя показала трендове відео з коханим, на якому із одягу на парі лише купальники.

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