"Голову поміняли та й все": як в Україні пам'ятники Леніну "перетворюють" на Шевченку (фото, відео)

У селах на Рівненщині теж так декомунізували Леніна.

Село на Житомирщині "прославилось" на всю Україну, адже там пам'ятник Леніну переробили на Шевченку.

Місцевий митець взявся за декомунізацію — відпиляв Іллічеві капелюха і приладнав натомість "Кобзар". Трохи попрацював з обличчям. І як наслідок — справжній вибух хейту та кпинів у соцмережах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У селі Котлярка на Житомирщині розповідають, що Леніна хотіли декомунізувати, але коли намагалися знести його технікою, він встояв. Тож завідувачка будинку культури вийшла з пропозицією — переробити.

Тутешній художник збив із пам'ятника мідь, здав її, на ці кошти закупив матеріал і взявся до роботи. "Кобзарик" – замість кепки. Піджак доточив і вийшло пальто. А ще додав комірець і нашийний шалик.

Житомирщина

Усе це перетворення Леніна на Шевченка сталося декілька років тому. Але кілька тижнів тому про цей пам'ятник згадали житомирські журналісти і зняли про нього сюжет. Тоді це пішло у соцмережі, де взялись висміювати постамент.

Староста села каже, що йому не смішно від того, яка дискусія в країні розгорнулася довкола їхнього пам'ятника. Мовляв, по інших селах — ще й не такі стоять.

І це правда — наприклад, у селі Гоща на Рівненщині. Тутешній Тарас Григорович однією рукою тримається за піджак, а в іншій — затиснув газетку. Неприродну позу теж пояснюють благими намірами тутешніх керівників.

Шевченко у Гощі

"У 50-роках керував Федір Шевченко на Гощанщині. Погнав у художню майстерню до Києва. Там знайшлися тільки Леніни. Тож до тулуба Леніна приліпили голову Шевченка", — згадують там.

Схожа історія спіткала і Тараса Григоровича в іншому селі на Рівненщині. У Корці ще від 60-х стоїть Кобзар — і теж з газеткою. Місцевий люд знає, звідки голова росте.

"То колишній пам'ятник Леніну. Голову поміняли та й все", — кажуть теж.

Шевченко на Рівненщині

В Україні, каже співробітник Інституту національної пам'яті, Ленінів було натицяно ледь не в кожному селі. Точної цифри немає. Бо їх безконтрольно штампували і на облік не ставили. Історик каже, що йому сподобалися деякі переосмислені Леніни. Такі, як на Запоріжжі — тут Ленін став болгарином, або в Одесі — тут став Дарт Вейдером.

А те, що зробили в Котлярці — то йому не дуже.

"Я думаю, Шевченку, геніальному митцю і художнику, не сподобався б, власне, оцей образ Леніна, перероблений в Шевченка", — каже він.

Пам'ятник у Котлярці місцевий художник ще планував дороблювати. Місцеві люди й не проти, бо зносити Кобзаря не хочуть.

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