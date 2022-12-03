Голубці і вареники: українки в Нідерландах вигадали спосіб полегшити життя місцевим господиням

Українки відкрили виробництво напівфабрикатів, де працевлаштовують тих, хто втік від війни і тепер нагодують нідерландців варениками і голубцями, йдеться в ТСН.

Загалом роботу в Нідерландах уже знайшли 80 відсотків наших біженців. Щоправда, абсолютна більшість - важку і некваліфіковану. Саме через бажання дати заробіток своїм, у теплі і з нагадуванням про домівку, у містечку неподалік Амстердама відкрили українську кулінарію.

Алсмеєр - містечко неподалік Амстердаму. У місцевих кафе здебільшого випічка, адже культу їжі в Нідерландах немає - на обід бутерброди, гаряче лише раз на день - на вечерю. Але тутешнє меню намагаються урізноманітнити українськими стравами. У холодильнику на вітрині вареники, сирники, пельмені, фаршировані перці і голубці, які крутять просто тут.

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Тетяна у Нідерланлах вже 15 років, із початком російського вторгнення волонтерила у центрі для біженців - там і з’явилася мрія, як одночасно популяризувати українське і допомогти своїм. “Тут в окрузі єдина робота, яка є для українців - робота на пакуванні квітів. А це робота дуже важка на холоді, в голоді, мокро і вони там працюють, бо треба жити. А тут ми намагаємося створити якісь умови, щоб як в родині”, - розповідає засновниця Тетяна Йосипенко.

Нині кулінарна родина - це десять дівчат. Христина - наймолодша, зате з профільною освітою кухаря-кондитера. “Кожної неділі ми вдома готували вареники і пельмені. Звісно, що добре, що в Нідерландах є частинка українського серця - щось своє”, - каже дівчина.

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Більшість в Україні готували лише вдома - нову професію опановують за тиждень до відкриття. Вчити з Польщі приїхала технологиня Вікторія. Млинці - найскладніша частина програми, бо є у них дві різні сторони - матова і глянцева. Рівно 35 грамів начинки і вивірена до міліметрів довжина. “Вони мають бути однакові, всі одного розміру”, - зазначають дівчата.

Руслана ж мріє змінити місцеві харчові звички. “Голандкам так важко - вони майже не готують, купують напівфабрикати - у них тільки вечеря тепла”, - каже кулінар.

Українські страви продаватимуть за європейськими цінами - кілограм пельменей обійдеться у шістсот п’ятдесят гривень. Тетяна каже, це тому, що на продуктах не економлять.

Постачальник м’яса Марк дивується українським запитам. Ми рідко продаємо сало, принаймні не в таких кількостях. І ще індичі стегна - їх теж зазвичай замінюють курятиною, бо вона дешевша”, - каже він.

Нідерландець уважно роздивляється вітрину, особливо його цікавлять «великі українські равіолі». На українській кухні в Алсмеєрі сподіваються, смачно буде усім покупцям. Двері їм мають відкрити наступного тижня і планують виробляти сто кілограмів українських страв на день.

Вареники і голубці для нідерландців: українські господині відкрили цех напівфабрикатів

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