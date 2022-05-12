Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як у минулих століттях під час війни використовували птахів і тварин

Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як у минулих століттях під час війни використовували птахів і тварин

Росія, придумуючи маячню про розробку "біологічної зброї" в Україні, мислить категоріями минулих століть.

Зокрема через брак технологій тоді військові і дійсно могли використовувати птахів та тварин, проте у 21 столітті цього вже точно не потрібно.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Тварин проти конкурентів почали використовувати у Середньовіччі

Використовувати тварин проти своїх противників розпочали ще у Середньовіччі. Тоді відомі випадки, коли заражених тварин спеціально запускали у міста для послаблення їхнього економічного впливу.

Історик Олександр Алфьоров розповідає, що таке було в італійських містах-державах, які змагались за панівне становище на морі та в торгівлі.

"Тоді дожі одного з міст могли підкинути "свиню" іншому місту у вигляді заражених щурів, які викликали спалах нової інфекції", - каже історик.

Як у ХХ столітті під час воєн використовували голубів

Також під час Першої та Другої світових воєн для ведення розвідки використовували голубів. Особливого розмаху це явище набуло в часи Холодної війни.

"Ми говоримо про 50-70 роки минулого століття. Тоді голубів почали використовувати, як супер-шпигунів. Американці розробили камери, які важили 35 грамів. Також був пояс, який важив 5 грамів. Таким чином птахи летіли та фотографували усе", - каже Олександр Алфьоров.

Таким чином американці навчилися робити сотні знімків, які були якіснішими за супутникові.

Воронів військові використовували для доставки вантажів та прослуховування противника

Голуби не єдині птахи, яких використовували під час воєн. Розвідки багатьох країн використовували також ворон.

"Ворони - це супер-крадії або птахи, які могли доставити якийсь вантаж. Їх використовували, щоб вкрасти якісь документи просто зі столу керівника якоїсь організації. Також ворона використовували, як птаха, який міг пронести апарат для прослуховування", - каже історик.

Проте тут було багато нюансів, бо ліквідувати ворона було дуже просто.

Дельфіни-камікадзе проти човнів

Окрім птахів під час воєн використовували і дельфінів, які просто піддавались дресируванню.

"Такі дельфіни-вбивці або дельфіни-камікадзе могли нести на своїй спині певні вибухові речовини і підпливаючи до човна, корабля чи навіть підводного човна могло статись детонування вибухівки і таким чином корабель міг піти на дно", - каже історик Олександр Алфьоров.

Проте згодом військові цивілізованих країн відмовились від використання тварин на війні, а тому світ перейшов до цифрових технологій. І лише Росія вірить у те, що "голуби - це потужна українська зброя".

Читайте також: