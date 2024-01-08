Гончаренко назвав дату рішення комітету щодо законопроєкту про мобілізацію: які є варіанти

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет парламенту з нацбезпеки, оборони та розвідки вже 9 січня ухвалить своє рішення щодо законопроєкту про мобілізацію.

Про це народний обранець розповів у коментарі ТСН.ua 8 січня.

Як повідомив Гончаренко – автор альтернативного законопроєкту про мобілізацію, – 9 січня комітет ВР проведе голосування і вирішить, який саме документ рекомендувати до розгляду в сесійній залі парламенту. Йдеться або про урядовий законопроєкт, або про альтернативний.

Нардеп не знає, яким врешті буде рішення комітету, однак запевнив, що наполягатиме на своєму альтернативному законопроєкті.

"Не хочеться якось гадати на кавовій гущі. Питання дуже серйозне. Рішення буде завтра, тому я не бачу сенсу тут намагатися щось вгадати. Я буду відстоювати позиції свого альтернативного законопроєкту: демобілізація після 18 місяців служби, негайна демобілізація строковиків, відстрочка для осіб з інвалідністю, звільнення осіб з інвалідністю. Тобто це те, що, я вважаю, є важливим, і що має бути забезпечено", – розповів Гончаренко.

Нагадаємо, раніше секретар парламентського Комітету з нацбезпеки Роман Костенко також анонсував рішення комітету на 9 січня. За його словами, законопроєкт може бути повернений уряду на доопрацювання або ж проголосований Радою в першому читанні. Костенко при цьому не назвав як варіант рішення щодо альтеративного законопроєкту.

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