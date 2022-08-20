"Гонимо русню з голови": у Києві відкрилися безкоштовні курси української мови

Уроки української. У столиці в одній із районних бібліотек відкрилися безкоштовні експрес-курси державної мови. Організатори кажуть – дослухалися до побажань своїх відвідувачів, які кілька місяців просили допомогти їм опанувати мову.

Хто прийшов на перший урок і чи реально заговорити вже за кілька занять, 20 серпня в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Неллі Ковальська.

Киянка Людмила прийшла на урок української за півгодини до початку. Вона родом з Волині, але майже все життя живе в Києві і говорила російською. "Мій менший син був на передовій під Сєвєродонецьком. Так що в мене з війною свої рахунки", - говорить жінка.

У Зінаїди теж власні рахунки з Росією. Вона росіянка, але у Києві живе 50 років. Перейти на українську мову вирішила ще у березні.

Галина – переселенка, до війни жила у самому центрі Харкова, біля обладміністрації. Ракету, яка 1 березня розірвалась на головній площі міста, бачила з вікна. Галина пояснює – гострої потреби у вивченні мови в неї не було. На курси прийшла з принципу. "Внутрішня відсіч рашистському нападу. Я хочу вивчити мову і перейти на українську", - ділиться жінка.

Викладатимуть на цих курсах одразу троє вчителів із сусідньої школи. Звикли вчити дітей, тому одразу ж питають - чого б хотілось дорослим. Викладачка пані Валентина каже – аби досягнути цих цілей – доведеться сумлінно виконувати домашку.

Сама бібліотека на столичній Троєщині у перші дні війни перетворилася на хаб. Тут збиралися волонтери, сюди приходили переселенці. І саме вони стали ініціаторами створення курсів. Наразі на курсах аншлаг - бажаючих вчити рідну мову вже більше сотні.

Нині тут вже запланували щонайменше п'ять двогодинних занять української. Але прагнуть продовжувати. Вчителі обіцяють – пристосують свої шкільні графіки до занять з дорослими.

"Хлопці гонять русню на кордонах, а ми гонимо русню з голови", - зазначають організатори курсів.