Гонконгці повстали проти уряду, який зажадав знищити через коронавірус хом’яків

Гонконгці повстали проти уряду, який зажадав знищити через коронавірус хом’яків

Даних про передачу вірусу від тварини до людини немає, та гонконзька влада вирішила знищити гризунів.

Рятують хом'яків на знак протесту - тисячі гонконгців вступилися за гризунів, яких влада автономії хоче знищити через коронавірус.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рішення приспати дві тисячі хом'яків чиновники ухвалили цього тижня після того, як в продавець однієї з зоологічних крамниць захворів на коронавірус. Із тварин, що там продавали, позитивні тести на COVID-19 були лише у хом'яків.

І, хоча даних про передачу вірусу від тварини до людини немає, гонконзька влада вирішила знищити гризунів у десятках крамниць, аби запобігти спалаху. А тим, хто придбав хом'яків наприкінці грудня, наказала здати їх чиновникам - для ліквідації.

Тисячі гонконгців вступилися за гризунів, яких влада хоче знищити через COVID-19 | Новини світу

Утім, такі заходи викликали невдоволення гонконгців, тисячі людей у соцмережах виявили бажання забрати хом'яків собі, а відчайдухи-волонтери - перехоплювали клітки просто під урядовими будівлями. У такий спосіб населення Гонконгу виражає ще й протест проти влади, яка за останні роки посилила тиск на демократію, і відбирає у колишньої британської колонії все більше свободи.

Нині ж чиновники обіцяють, з тими, хто намагатиметься врятувати хом'яків, щонайменше судитися.

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