Гонконгці повстали проти уряду, який зажадав знищити через коронавірус хом’яків

Даних про передачу вірусу від тварини до людини немає, та гонконзька влада вирішила знищити гризунів.
Рятують хом'яків на знак протесту - тисячі гонконгців вступилися за гризунів, яких влада автономії хоче знищити через коронавірус.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Рішення приспати дві тисячі хом'яків чиновники ухвалили цього тижня після того, як в продавець однієї з зоологічних крамниць захворів на коронавірус. Із тварин, що там продавали, позитивні тести на COVID-19 були лише у хом'яків.
І, хоча даних про передачу вірусу від тварини до людини немає, гонконзька влада вирішила знищити гризунів у десятках крамниць, аби запобігти спалаху. А тим, хто придбав хом'яків наприкінці грудня, наказала здати їх чиновникам - для ліквідації.
Утім, такі заходи викликали невдоволення гонконгців, тисячі людей у соцмережах виявили бажання забрати хом'яків собі, а відчайдухи-волонтери - перехоплювали клітки просто під урядовими будівлями. У такий спосіб населення Гонконгу виражає ще й протест проти влади, яка за останні роки посилила тиск на демократію, і відбирає у колишньої британської колонії все більше свободи.
Нині ж чиновники обіцяють, з тими, хто намагатиметься врятувати хом'яків, щонайменше судитися.
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