Google платитиме в Україні податки: в компанії розповіли, чи стане пошуковик платним

Україна може отримати додаткові три мільярди гривень на рік.
Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’яже інтернет-гігантів, таких як Google, що працюють в Україні, платити у державний бюджет.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Йдеться про податок на додану вартість, який нині стосується лише вітчизняних компаній. Україна може отримати додаткові три мільярди гривень на рік. Цікаво, що у пояснювальній записці депутати зі "Слуги народу" наводять приклад Росії - там сплачувати податки нерезидентів змусили у 2017 році.
В українському офісі Google ТСН сказали, що тексту законопроекту поки що не бачили, однак пообіцяли, що пошук для українців платним не стане.