Гопак із українцями і засудження Росії через війну: чим цікавий новий король Чарльз ІІІ

Мало хто з українців, які вже другу добу сперечаються, як називати нового короля Великої Британії - за традицією, Карл - чи ближче до оригінального звучання - Чарльз ІІІ, знають, що іще на початку вісімдесятих принц Чарльз танцював гопак разом з українським ансамблем Говерла. А в 96-му році – побував у Києві та Севастополі, йдеться в ТСН.

В нашому Криму принц Чарльз ушанував пам’ять англійських солдатів, що загинули в Кримській війні.

У Києві - він гуляв середмістям, спілкувався зі студентами Києво-Могилянської академії та віддавав шану могилі Невідомого солдата в парку Вічної слави.

Він - найстарший з людей, хто посів британський престол - зараз йому сімдесят три - дістав при народженні чотири імені - Чарльз Філіп Артур Джордж. Королівським він міг обрати будь-яке, але зупинився на тому, яким його називали все життя. Найстарше дитя Єлизавети ІІ, він народився в Букінгемському палаці. У три роки він став спадкоємцем британського престолу. Саме тоді, після смерті Георга VI, у Вестмінстерському абатстві коронували його матір.

Ще в юності, в сімдесятих - він закохався в Каміллу Паркер-Боунс, але зійтися їм тоді не судилося. Єлизаветі ІІ не сподобалося, що у Камілли вже були інші чоловіки, не влаштувало її величність і походження дівчини. Тому принца Чарльза відправили служити на флот, а Каміллі - зробив пропозицію чоловік, якого вона більше не кохала, однак з яким одружилася. Коли Чарльзу виповнюється тридцять, у вісімдесятому - королівська родина знаходить йому дружину: Діану Спенсер. Британці її обожнювали, називаючи Леді Ді. Але щасливим цей шлюб не був і обернувся спершу на скандал, згодом на трагедію. Преса знаходить численні докази того, що вони зраджують одне одного, плітки потрапляють на перші шпальти.

У 94-му Чарльз зізнався, що продовжує зустрічатися з Каміллою, за два роки подружжя наслідного принца остаточно розпалося. Розлучення - нечувана історія, але терпіти далі не хотіли обоє. Ще за два роки Діана загинула в автокатастрофі, нетверезий водій на високій швидкості врізався в опору тоннелю. «Я нещодавно говорила з молодими людьми і була вражена, наскільки живо вони не люблять Чарльза через серіал “Корона”. І хоча їх ще не було на світі, коли Діана жила чи померла, вони бурхливо обговорюють ті часи і те, як несправедливо обійшлися з Діаною», - каже професорка історії монархії Анна Уайтлок.

Поховавши дружину, яку він ніколи не любив, принц Чарльз повертається до кохання свого життя і вже в середині двотисячних наполягає на шлюбі. Єлизавета цього разу погоджується. Тепер Камілла Паркер-Боунс - королева-консорт, а її чоловіка офіційно проголошують королем.

Ще принцем він першим з британської королівської родини виступив на підтримку України, порівнявши російський напад з гітлерівським. «Ми побачили напад на демократію, на відкрите суспільство, на саму свободу. У такий самий спосіб сьогодні напали на Україну і ми стоїмо в солідарності з усіма, хто чинить спротив жорстокій агресії», - зазначає він.

Чого не може дозволити собі британський монарх - це втручання в політику. Але його матері, Єлизаветі ІІ добре вдавалися натяки - синьо-жовтий капелюшок чи квіти відповідних кольорів на знак підтримки. «Коли королева зійшла на трон, ніхто її насправді не знав, вона була гламурною принцесою, що вийшла заміж за коханого і все. З Чарльзом інша історія, він прожив сімдесят років, активно висловлюючи свою думку, свої погляди. Завжди знайдуться люди, кому це не подобається чи хто не пробачить йому провального шлюбу з Діаною. Але насправді він дуже, дуже хороша людина, і дуже працьовита. Він упорається», - переконує королівський біограф Пенні Джунор.

Спадкоємцем британського престолу відтепер став старший син Чарльза і Діани - Вільям. А в знаменитому гімні “Боже, бережи королеву” знову замінять слово королеву на слово короля - так роблять щоразу, коли змінюється стать монарха. Першу аудієнцію його величність провів з прем’єркою Ліз Трасс, яку днями ще встигла привітати в шотландському палаці Балморал його мати. Відтепер вони з прем’єркою традиційно зустрічатимуться щовівторка.

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