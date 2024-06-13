Гордон розкрив секрет, хто вигадує трешові заголовки до його відео

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон відповів, хто вигадує трешові заголовки до відео на YouTube каналі.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він сказав, що є професіоналом своєї справи.

“Я завжди був професіоналом. Коли писав статті малим ще до газет, коли заснував тижневик “Бульвар Гордона” і коли керував ним 25 років. Я розумію, як працює все, що стосується моєї справи. Людина починає входження в матеріал із заголовка. Якщо він буде нецікавий, людина не зайде в матеріал”, — каже Дмитро Гордон.

Журналіст розповів, що досі пише кожен заголовок сам.

“Мені їх пропонують, а далі я переробляю сам. Кожен заголовок роблю сам… Я не брешу, я роблю все для того, щоб люди подивилися це інтерв’ю. Це головне — не брехати, але й давати такі заголовки, щоб люди не проходили повз інтерв’ю, якому я присвячую всього себе”, — каже Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

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