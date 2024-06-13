Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гордон розкрив секрет, хто вигадує трешові заголовки до його відео

Гордон розкрив секрет, хто вигадує трешові заголовки до його відео

Дмитро Гордон / Фото: ТСН.ua

Журналіст розповів, як пише кожен заголовки. 

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон відповів, хто вигадує трешові заголовки до відео на YouTube каналі. 

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua він сказав, що є професіоналом своєї справи.

“Я завжди був професіоналом. Коли писав статті малим ще до газет, коли заснував тижневик “Бульвар Гордона” і коли керував ним 25 років. Я розумію, як працює все, що стосується моєї справи. Людина починає входження в матеріал із заголовка. Якщо він буде нецікавий, людина не зайде в матеріал”, — каже Дмитро Гордон.

Журналіст розповів, що досі пише кожен заголовок сам. 

“Мені їх пропонують, а далі я переробляю сам. Кожен заголовок роблю сам… Я не брешу, я роблю все для того, щоб люди подивилися це інтерв’ю. Це головне — не брехати, але й давати такі заголовки, щоб люди не проходили повз інтерв’ю, якому я присвячую всього себе”, — каже Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація