Горе згуртувало: родині погорільців із Вінницької області всією країною назбирали на новий будинок

Пожежа забрала життя п'ятирічного хлопчика.

Багатодітній родині погорільців із Вінницької області всією Україною назбирали на новий будинок. Історія сім'ї Барабашів вразила глядачів ТСН: у пожежі загинув семирічний хлопчик, решта п’ятеро дітей дивом урятувались.

У вогні згоріло практично все і родина опинилась просто неба. Про людяність і бажання допомагати - у сюжеті ТСН.19:30 за 15 січня.

Трирічний Олексійко та шестирічна Соня уже перебувають у теплі та з новими іграшками. За меншими дітьми доглядають старші сестри. Усі туляться у порожній хаті, де їх прихистили односельці.

Їхній будинок вигорів буквально за годину, а стеля впала. Що зайнялося серед ночі, досі ніхто не знає. Дивом не спала старша сестра Аня. Вона відчула дим, розбудила батьків. Усі разом винесли менших братика і сестричку, а потім дівчинка побігла до сусідів, аби викликали пожежників. "Води не було ніде. Замерзла вода, бо мороз був. Я бігла по сусідах боса, гола", - згадує дівчинка Анна Барабаш.

Семирічного Андрійка ніде знайти не могли. Мати кинулася до хати, але вогонь був такий, що сама загорілася. "Він сховався під ліжком, бідний. Думав, що врятується. А він не врятувався. Там він бідний помер, задушлився димом", - згадує матір Світлана Барабаш.

Багатодітній родині погорільців всією Україною назбирали на новий будинок | Новини України

Аби допомогти багатодітний родині, згуртувалося усе село. До хати, куди відселили дітей, несли їжу, одяг та ліки. Водночас збирали гроші, аби поховати Андрійка, та швидше купити родині Барабашів нове житло. "Сама не очікувала, що люди так потягнуться: речі передають, пропонують допомогу", - каже староста с. Тараски Ольга Рижук.

Після того, як ТСН розповіла про цю трагедію, допомога почала надходити з усієї України. Вже за три дні на рахунках родини була сума, за яку можна купити новий будинок. "Перший день були вражені від своїх людей місцевих. Другий день - сусідні села. Після випуску ТСН почали приходити гроші на рахунок", - розповідає родичка родини Світлана Бачинська.

Жінка взяла на себе збирання коштів і пошук будинку. Надійшло понад 50 тисяч гривень. Хату знайшли у сусідньому селі. Доплатити обіцяли із бюджету об'єднаної громади. Дивитись на нову оселю збирається уся родина. Найбільше радіють найменші Олексійко та Соня. Тут є три просторі кімнати, меблі, бойлер, а головне - опалення.

На кошти, які залишаться волонтери, збираються купити побутову техніку для родини. Пожежа знищила все. Перевозити дітей у новий будинок голова сімейства збирається вже завтра, але головне зараз каже – це здоров'я дружини. У 40-річної Світлани важкі опіки рук. За кілька днів їй робитимуть операцію.