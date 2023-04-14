Горять добре і новітні Т-90, і старі Т-62: танкісти під Донецьком знищують броню противника

Єдиний танк, який українським танкістам не вдалося підбити – російська розпіарена “Армата”, бо її просто на фронт так і не привезли.

Російські війська не змогли захопити Водяне, тому зосередили основний удар на Первомайському, це села поблизу Донецька. Ворог усіма силами намагається відтіснити наші війська від міста та прорвати оборону в напрямку Покровська, йдеться в ТСН.

Поки що українські танкісти під Донецьком воюють не на “Леопардах” чи “Челенджерах”, а на стареньких Т-64, але вже з новітніми технологіями. У навідника в руках ноутбук. Траєкторію кожного снаряда ретельно вираховують, відстань між позиціями дуже близька, маленька помилка і снаряд може впасти біля наших піхотинців. Поки що на цій ділянці фронту українські війська перейти у наступ не можуть, у противника забагато бронетехніки. “У них є Т-80, Т-90, Т-72, вони постійно виїжджають, постійно працюють, ми їм не даємо прорвати нашу оборону, не даємо працювати по нашій піхоті, тому що основна наша задача - підтримувати нашу піхоту”, - переконує військовий на позивний «Бандера».

Все таки іноземні танки у цьому підрозділі є, щоправда не німецькі, американські чи британські. “Танк дістався нам ще в Херсоні, Росія кинула, ми з ним воювали, Херсон відбивали”, - розказують бійці.

Бійці знають, що ворог збирає по своїх складах та ремонтує старі Т-55 та Т-62. Кажуть, горить добре все – і новітні Т-90 і старі Т-62. Єдиний танк, який українським танкістам не вдалося підбити – російська розпіарена “Армата”, бо її просто на фронт так і не привезли. Хлопці втомлені від щоденних дуелей, постійних обстрілів, та все одно кажуть, вони хоч зараз готові йти вперед. “Для нас іншого виходу нема, нам потрібно повертати наші землі, всі втомлені, але бойовий дух на високому рівні”, - додає «Бандера».

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