"Горіти їм не просто в пеклі": жителі Миколаєва прибирають оселі й вулицю після ракетних ударів

"Горіти їм не просто в пеклі": жителі Миколаєва прибирають оселі й вулицю після ракетних ударів

Під час ранкового ракетного обстрілу Миколаєва чорний дим було видно з усіх районів міста. Окупанти цілили по військових об'єктах, але постраждали цивільні багатоквартирні будівлі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Чудом без жертв. Шість ракет пролетіло по області плюс Баштанка, плюс Лимани, селища. Теж в адмінбудівлі стріляють. В пусту будівлю гатили. Погано, але добре, що без жертв", – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук пояснив, що не було змоги збити ці 6 ракет, тому й сирена пролунала між "прильотами".

"Це пару хвилин на реакцію, коли ми бачимо їх. І гарно, якщо ми це бачимо. В Миколаєві встаємо з першими вибухами. Обстрілюється, починаючи з акваторії Чорного моря, тимчасово окупованого Криму, і Каспійського моря дуже різний час підльоту і відповідно дуже різний спосіб реагування", – зауважив Плетенчук.

Вибухова хвиля від ранкових ракет припила на квартири цивільних людей. Жителі будинків, які пошкодило, вийшли у двір і вимітають уламки. Після вибухів не минуло і години, як люди вже гуртом почали наводити лад.

"Довбонуло, почули, скло посипалось, вибігли. Всередині вибило вікно та вікна на балкон", – розповіли місцеві жителі.

Вибухи у цьому районі трапляються не вперше, тому вибило не тільки скло, а й плівку та деревину, якою закрили раніше вибиті шибки.

Біля лавок на землі єдиний постраждалий – чорному коту пробило голову. Люди викликали дворовій тварині муніципальних ветеринарів.

"Очевидно, його зачепило, цього кота, в голову осколок потрапив. Люди живі всі, тварина постраждала", – розповіли місцеві жителі.

Пані Олена вже пятий місяць спить у коридорі. Жінка хдила засмучена, адже після вибуху не могла знайти папужку.

"Чіка, знайшлася моя пташка, моя курочка. Член сім’ї, понад 10 років разом "кукуємо", – розповіла Олена.

В цьому будинку залишилися переважно люди похилого віку. Одній з жительок Єлизаветі Миколаївні 82 роки, вона навіть вибігти надвір сил не має.

"Я за все життя не бачила ще такого", – сказала пані Єлизавета.

Їй на допомогу прийшов онук Сергій, який вже не один тазик з битим склом натягав.

"Третій раз прилітає. Замахалися вже плівку набивати, так вам скажу", – розповів Сергій.

Але оптимізму чоловікові не позичати.

"Переживемо й це, дамо ще відсіч. Впевнений на 100 відсотків. Горіти їм не просто в пеклі, а в смолі горячій – для них щастя буде. Немає вже сил, нічого, спиш від бомбардувань до бомбардувань. Спиш, прокидаєшся", – розповів Сергій.

Ще один "приліт" ракети був у іншому районі Миколаєва у війсковий об’єкт. Рятувальники трохи зморені, але задоволені.

"Ми – рятувальники. Ми не втомлюємося, ми працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Пожежа була не дуже серйозною. Було проблем більше з завалами. Пожежа була під конструкцією і треба було спочатку розбирати завали, а потім проливати воду. Сама площа пожежі була не дуже великою", – розповів надзвичайник.

Ракетна загроза у місті залишається.

Ракетний удар по Миколаєву: постраждали цивільні багатоповерхівки

Нагадаємо, 4 та 5 липня окупанти обстрілювали й Миколаївську область. Очільник ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в громадах.

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