Горів океан: у Мексиканській затоці через пожежу на підводному газогоні полум'я піднялося на майже 80 метрів

Причиною пожежі стала несправність одного з клапанів газогону.
У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному газогоні.
Про це йшлося у сюжеті ТСН.19:30 3 липня.
Полум’я піднялось на поверхню з глибини майже 80 метрів, а на воді утворилось велетенське вогняне коло. Причиною пожежі стала несправність одного з клапанів газогону.
Полум’я за допомогою азоту гасили три судна майже 5 з половиною годин.
Як повідомлялося, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу.
Нагадаємо, що під Києвом розгерметизувався газопровід, що постачає газ до Європи.