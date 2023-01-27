Гороскоп Залужного віщує перемогу Україні: астролог назвав місяць

Після наступу Росії в лютому вона отримає дуже чітку відповідь навесні.

Астролог Влад Росс назвав весняні місяці переможними для України у війні після російського наступу в лютому.

Про це астролог сказав у інтерв’ю ТСН.ua.

За словами Влада Росса, у гороскопі головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного березень і квітень є переможними.

"Я завжди казав, у гороскопі нашого головкома Залужного – друга половина березня-квітень просто переможні. Звісно, після наступу РФ у лютому буде їм дана дуже чітка відповідь у другій половині березня-у квітні. А травень взагалі може стати героїчним і переможним", – прогнозує астролог.

Нагадаємо, за прогнозом карпатського мольфара Василя Юращука, війна в Україні триватиме ще два роки. Водночас він віщує полегшення для українців після 22 березня 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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