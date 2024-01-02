Горять житлові будинки та автівки: Україна під масованим ракетним ударом Росії

Через ворожу атаку є загиблий та багато постраждалих.

Вранці вівторка, 2 січня, Росія масовано атакує українські міста ракетами та безпілотниками. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Багато постраждалих.

Які області опинилися під ворожої атакою та які наслідки обстрілу станом на 9 ранку - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія атакувала Київ "Кинджалами" - є влучання

Росія атакувала столицю аеробалістичними надзвуковими ракетами "Кинджал". За останніми даними місцевої влади, у:

Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків.

Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету;

Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

Печерському районі - на дах 9-поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

Шевченківському районі – падіння решток на відкриту територію.

Внаслідок обстрілу станом на 9 ранку відомо про 16 потерпілих. Всі вони - з багатоповерхового будинку в Соломʼянському район.

"Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували", - написав Кличко.

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Харків та область: є загиблий та постраждалі

Також в епіцентрі атаки противника опилися Харків та область. За даними місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару по центру міста.

"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що росіяни атакували Шевченківський район близько 07:30.

Станом на 09:08 відомо про одного загиблого та 22 постраждалих, із них - 16 госпіталізовані. Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову 41 постраждалий.

Щодо ситуації в області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.

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Дніпропетровську область атакували "Шахеди"

В ОВА повідомили, що близько опівночі в області працювала ППО. Командування "Схід" знищили 6 "Шахедів" – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

"На Криворіжжі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили. По Нікополю окупанти били з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає", - закликав він.

Де немає світла та води через ворожу атаку окупантів

Через російську атаку у Києві та області частково виникли проблеми із електропостачанням. За інформацією ДТЕК, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

Шевченківському,

Святошинському,

Голосіївському,

Подільському,

Оболонському районах

Також частково немає елетропостачання у Київській області. Зокрема, частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах.

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Там наголосили, щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці приступлять до виконання робіт із відновлення елетропостачання.

Окрім того, через ракетний дар в деяких районах Києва є проблеми із водопостачанням. Зокрема, в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання.

Нагадаємо, у Харкові через російський ракетний обстріл загинула людина, а кількість поранених зросла.

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