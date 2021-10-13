Гостинці на передову: українським бійцям везуть смаколики та дитячі малюнки до Дня захисників і захисниць України

Гостинці на передову: українським бійцям везуть смаколики та дитячі малюнки до Дня захисників і захисниць України

З коштами на частування волонтерам допомогли благодійники.

Відчути дім навіть за тисячу кілометрів на фронті: для цього волонтери з буковинського міста Заставна передали військовим продукти та домашні смаколики. Гостинці на передову збирають уже 47 раз. Нині відправлення - святкове. Його бійці отримають 14 жовтня в День захисників та захисниць України, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Дві сотні кілограмів копченої домашньої смакоти волонтери пакують для військових. Щойно з коптильні дістають і десятки кілограмів підчеревини. Заставнівські копченості бійці замовляють постійно. У кожному куточку кипить робота. За великим столом десяток жінок складають у коробки консервацію. В асортименті все на будь-який смак. Але й до посилок з овочевою консервацією, обов'язково додають м’ясну – тушкованку, сало, квасолю зі свининою. Все це готували власноруч.

Чавуни з голубцями з печі дістає пані Марія, вони готувалися усю ніч. Голубців тут тисячі. Накрутили їх за вечір.

Також читайте Неспокій на Донбасі: бойовики вдарили по українських військових із протитанкових гранатометів і кулеметів

З коштами на частування заставненським волонтерам допомагають благодійники. Впродовж карантину масштабних кількатонних відправлень не робили. Традицію відновили на День захисників і захисниць України, щоб бійці відсвяткували як вдома.

Разом з домашніми наїдками передають листівки з вітаннями для військових від школярів.

Святковий вантаж доїде до військових саме 14-го жовтня. Його розвезуть вздовж всієї лінії фронту.

Читайте також:

День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Новини України: волонтери з Буковини передали святкові гостинці військовим

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання