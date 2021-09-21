Гострий психоз і дезорієнтація: інфекціоніст Федоренко розповів про особливості перебігу COVID-штаму "Дельта" в Україні

Головний інфекціоніст Львівщини, очільник Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів ТСН.ua про ситуацію із коронавірусом.

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом. Через це Кабінет міністрів уже подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Також цього тижня уся Україна через зростання рівня захворюваності на COVID-19 може перейти до "жовтої" карантинної зони. Державна комісія з ТЕБ та НС та надзвичайних ситуацій збереться на засідання для розгляду цього питання поточного тижня.

Водночас у МОЗ відзначають, що в Україні за останні три місяці переважна більшість госпіталізованих із коронавірусом були без щеплення. Таких пацієнтів - 98.1%.

Чи насправді ситуація настільки складна та як можна уникнути нової хвилі COVID-19 ТСН.ua запитав у головного інфекціоніста Львівщини, головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка.

Яка наразі ситуація із коронавірусом: скільки хворих у Вашій лікарні, в якому вони стані?

Зараз дійсно збільшилась динаміка щодо кількості хворих на коронавірус, які потребують стаціонарного лікування. У Львівську обласну інфекційну лікарню збільшилось надходження впродовж останніх кількох днів, починаючи від минулого четверга. Станом на ранок 20 вересня у нас перебувало на лікуванні 147 хворих. З них 9 людей – у відділенні інтенсивної терапії.

Який вік цих пацієнтів?

Якщо проаналізувати вікову структуру хворих, то можна зробити висновок, що коронавірус суттєво помолодшав. Переважно – це вікова категорія 40-50 років. Є поодинокі випадки більш старшого віку. Наймолодшому хворому в нашій лікарні 27 років.

У якому стані перебувають в лікарні хворі на коронавірус? До яких наслідків призводить коронавірус зараз?

У більшості хворих тяжкий стан. Він зумовлений гострою дихальною недостатністю, ускладненнями у вигляді двобічних бронхопневмоній. У нас є два випадки плевритів, які розвинулись після коронавірусу. Є 5 хворих, у яких є значні ураження з боку центральної нервової системи. Це – дезорієнтація, болі в голові. В одного хворого розвинувся гострий психоз. Для його лікування ми навіть долучали лікарів-психіатрів.

Є також і хворі, в яких є ускладнення через хронічні соматичні хвороби. Це – цукровий діабет. У такому разі відзначаються значні підйоми, коливання глюкози в крові. В одного хворого через це призвело до розвитку гіперглікемічної коми. Це було зумовлено і перебігом самого коронавірусу, і напевно дією ліків, які необхідно застосовувати для лікування COVID-19, але, на жаль, вони мають побічну дію у вигляді підвищеного рівня глюкози в крові.

Кажуть, що штам коронавірусу "Дельта" більш заразний. Який він має перебіг, чи викликає серйозніші ускладнення порівняно з "Альфою"?

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Штам "Дельта" дійсно є агресивнішим у порівнянні з тим перебігом, який був у хворих в 2020 році. Ним частіше заражаються при контакті із інфікованим. І у цьому є його відмінність від інших.

Проте коронавірус постійно мутує. От уже є інформація про так званий штам "Мю". Він характеризується тим, що ще швидше поширюється. І без сумніву, штами "Дельта", "Лямбда", "Мю" мають таку властивість, що в більшості хворих розвиваються важкі ускладнення із боку дихальної системи, про які я вже говорив, характеризуючи хворих у нашій лікарні.

Скільки часу зараз потрібно на лікування хворих на коронавірус?

Залежно від ураження дихальної системи, на лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні. Якщо людина вже потрапляє у відділення реанімації, то на її лікування йде 3-4 тижні. Все залежить від стану хворих і того, як довго вони перебувають на ШВЛ.

Які перші симптоми можуть свідчити про інфікування "Дельтою"? Що потрібно робити, аби полегшити наслідки хвороби?

Про інфікування можуть свідчити будь-які прояви гострої респіраторної інфекції: а це – нежить, сухий кашель, підвищення температури, загальна слабість, можливо блювота, пронос. І коли людина не може зорієнтуватись, що це за інфекція, то потенційно такий стан потрібно розцінювати, як початок коронавірусу. Насмперед – потрібно залишатись вдома, за можливості ізолюватись та викликати лікаря. Треба зробити принаймні швидкий тест на коронавірус. Він покаже, чи потрібно робити ще тести на коронавірус і почати застосовувати принаймні симптоматичну терапію. Потім, оцінивши результати аналізів, лікар ухвалить рішення, лікувати вас вдома чи госпіталізувати в профільну лікарню.

Закликаю не займатись самолікуванням, бо навіть лікарям із досвідом тяжко оцінити стан пацієнта і поставити точний діагноз. Для цього потрібно провести додаткові обстеження.

Вчергове звертаюсь до людей: найкращий спосіб уникнути коронавірусу та його тяжких наслідків – це зробити щеплення від COVID-19. Бо іншого шляху, як виробити колективний імунітет, в країні немає. І він рано чи пізно досягнеться двома шляхами: або вакцинацією, або великою кількістю людей, які захворіли вперше. Бо той відсоток вакцинованих в Україні – це дуже мало, бо щоб виробився колективний імунітет треба 70% і більше вакцинованих. А чекати і наражати на небезпеку себе і своїх родичів чи близьких – це точно неправильний шлях.

Чи були випадки серед ваших пацієнтів, коли вакциновані інфікувались коронавірусом?

Ми щодня здійснюємо цей моніторинг і особливо впродовж останніх двох тижнів, то станом на сьогодні в нас таких випадків немає. Проте іноземні науковці дійсно описують такі випадки, коли вакциновані люди хворіли коронавірусом навіть двічі, але без ускладнень.

Як гадаєте, на якому етапі поширення коронавірусу ми зараз? Чи можна сказати, що хвиля лише починається?

Ми перебуваємо на черговому етапі загострення епідеміологічної ситуації, коли спостерігається дійсно збільшення кількості хворих на коронавірус. Як буде розвиватись ситуація, складно сказати, оскільки ми не знаємо динаміки щодо кількості громадян, які вакцинуватимуться. І чим швидше українці зрозуміють, що вакцинація потрібна, і зроблять щеплення, тим менша ймовірність збільшення хворих. Якщо буде нехтування і своїм здоров’ям, і оточення, то вірус виживе і з’являтимуться нові мутації, які пристосовуватимуться до вакцин, і цей ланцюг розтягуватиметься. Інших варіантів, як вакцинація заради колективного імунітету, наука не придумала, і не варто обманювати себе чи епідеміологічний процес, бо це дорога в нікуди.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус стає "епідемією невакцинованих осіб". Тому задля уникнення ризиків тяжкого перебігу і смерті, громадянам слід щеплюватися проти COVID-19.

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