Готель, ветклініка, перетримка: куди прилаштувати домашніх улюбленців на час відпустки

Збираючись у відпустку, важливо враховувати потреби самого улюбленця.

В очікуванні святкування Нового року чи Різдва у друзів або й взагалі - за кордоном у власників хатніх улюбленців виникає проблема - куди прилаштувати своїх котів і собак на час відсутності. Свої послуги пропонують спеціалізовані готелі, ветклініки. Можна віддати і на перетримку - в приватні руки.

Про те, який з варіантів вибрати, щоб не перейматися за своїх улюбленців, та скільки це коштуватиме - 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Потурбуватись про домашніх улюбленців обіцяють в готелях для собак. Для кожного песика - індивідуальний прозорий бокс. Але можна і без нього. Господарям, на вимогу, надають відео та фотозвіти про дозвілля хвостатих. Доба перебування коштує від шестисот гривень. І це, мовляв, навіть краще, ніж довірити чотирилапих - друзям. Бо ті можуть їх, до прикладу, перегодувати. Або ж пригощати їжею, яку собаці - не можна. Однак, пожильцями візьмуть не усіх. Не візьмуть песика без щеплень, хвору та агресивну тварину.

Якщо потрібно прилаштувати котів - на друзів та родичів залишати - не вихід. Теоретично, коти могли б перебути вдома самі. А їжу їм насипати в автоматичну годівничку. Але виникає питання з прибиранням котячих туалетів.

Куди прилаштувати домашніх улюбленців на час відпустки

Толі на допомогу можуть прийти ветеринарні клініки, де не лише лікують котів, а ще й беруть на перетримку - зокрема, і на період свят. Перевага перед звичайним готелем - кажуть - у тому, що кваліфіковані ветеринари у штаті на цілодобовому чергуванні. Радять мурчиків сюди віддавати хоч і лише на новорічну ніч - щоб кицька не стресувала.

Доглядати обіцяють, як за власними. Щоб пухнастики не відчували себе покинутими - з ними обіцяють гратися - якщо того забажає власник. З господарем також попередньо обговорюють, чи є у котика алергія або хронічні недуги.

Доба проживання - близько двохсот гривень.

Можна знайти доглядача і в Інтернеті. Ціни на перетримку в приватних руках - в середньому від 60 до 300 гривень. Але ветеринари попереджають про ризики. Особливо, якщо ваша тварина потрапить у помешкання, де вже є інші, та ще й хворі.

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