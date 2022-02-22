Готові до будь-якої ситуації: як зараз живуть у місті Щастя, яке активно обстрілюють російські окупанти

Готові до будь-якої ситуації: як зараз живуть у місті Щастя, яке активно обстрілюють російські окупанти

Деякі місцеві не готові виїжджати з міста через високі ціни на оренду житла.

Російські окупанти станом на 18 годину бойовики 60 разів обстрілювали українських військових, сьогодні в хід окрім мінометів та ствольної артилерії пішли гради та танки. За сьогодні на Луганщині маємо одного пораненого та одного травмованого військового. Найважча ситуація у м. Щастя.

Про це 22 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Окупанти почали обстрілювати Щастя від ранку

Зранку у Щасті було порожньо і тихо, проте вже зранку все змінилось.

"У нас всю ніч було тихо. Спали, як діти. А десь о 6:30 почулись вибухи, посипалось скло на вікнах. Земля здригалась", - кажуть місцеві жителі.

Дві міни прилетіли у двір в Щасті на світанку. Одна влетіла в дах чотириповерхівки. Друга - впала біля труби теплотраси. Місцеві, згадавши початок війни, одразу побігли у підвал. Ті, в кого є автівки, втекли.

"Потім було трохи тихо. Дві машини стояли під будинком, люди покидали туди речі і поїхали", - додають жителі Щастя.

У Луганській області бойовики 60 разів обстрілювали українських військових – є поранені | Новини з фронту

Люди кажуть, що не хочуть тікати з міста

В квартирі Валентини вибиті всі три вікна. Але вона не переймається. Валентина з чоловіком такі обстріли попри кілька років тиші добре пам'ятають. Не тікали з міста в 2014 року, не збираються і зараз.

"Потрібно допрацювати, скоро ж на пенсію", - каже Валентина.

У Щасті від п'ятниці не працюють школи і дитячі садки. Саме тоді ворог почав стріляти. Спочатку - по контрольно-пропускному пункту, потім по Луганській ТЕЦ, тепер - по будинках місцевих.

Українські військові кажуть, що окупанти не соромляться стріляти по мирних жителях

Об 11:00 ранку розпочалась канонада. Знімальна група ТСН почула біля КПВВ "Щастя" звуки розривів і стрілянини. За пів години знову - тихо.

Керівник Щастянської ВЦА Олександр Дунець каже, що в місті готові до будь-якої ситуації, у людей немає паніки.

"Вони не цураються стріляти по мирних жителях. така ситуація буде продовжуватись, оскільки має провокативний характер", - каже військовослужбовець Богдан.

І в Щастя навіть повертаються ті, хто поїхав після ранкового обстрілу. Андрій - один з них. Каже, евакуюватись самотужки навіть в сусіднє місто Луганщини - нині дорого. Там доведеться орендувати житло.

Росіяни важкими снарядами вдарили в один з трансформаторів Луганської ТЕС. Пожежа спалахнула миттєво. Гасити полум'я в Щасті виїхали рятувальники чи не з усіх куточків області. Поки вони працювали, обстріли міста не припинялись.

Нагадаємо, через дії російських окупантів у вівторок, 22 лютого, спалахнула Луганська ТЕС. Пожежу неможливо ліквідувати через постійні обстріли бойовиків.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова закликала евакуювати людей з міста Щастя. Через постійні обстріли російських окупантів вони змушені ховатись по підвалах та не можуть купити продукти харчування.

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