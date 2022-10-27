Готові "йти дном річки": Жданов розповів, як Росія збирається обороняти Херсон

Країна-агресорка Росія перекидає до тимчасово захопленого Херсона нових мобілізованих, і це ускладнить для ЗСУ звільнення цих територій. Наразі вороже угруповання загалом може нараховувати близько 30 тисяч військовослужбовців.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, на Херсонщині наразі близько трьох тисяч "мобіків". Крім того, окупанти перекинули туди декілька БТГ.

"Вони (окупанти - Ред.) роблять все можливе і неможливе, і фактично готові "йти дном річки", щоб перекинути туди війська та засоби для забезпечення цього угруповання. На сьогодні вони готують Херсон до вуличних боїв, займають домівки громадян, які виїхали, виламують двері та створюють вогневі точки, а також передягають військовослужбовців у цивільний одяг для того, щоб потім створити картинку, що місцеве населення чинить опір", - розповів Жданов.

Ситуація на Херсонщині

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що російський президент Володимир Путін не хоче віддавати Херсон. Адже це буде неабияка пляма на репутації диктатора. З військової точки зору - це нонсенс, каже експерт.

Підтримує таку думку і Олег Жданов. За його словами, росіяни битимуться за Херсон до останнього солдата тому, що, ймовірно, глава Кремля наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Тим часом в українському Міноборони заявляють, що в регіоні тривають бої. На Херсонському напрямку ЗСУ перебувають в активній обороні та не віддають території росіянам.

Втім, Олексій Арестович ситуацію на Херсонщині називає непростою. Мовляв, там Росія сконцентрувала велику військову силу, яку важко буде перемолоти.

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