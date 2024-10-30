Готовими мають бути всі: волонтерка Берлінська про те, чи потрібно мобілізувати 18-річних

Волонтерка вважає, що поки немає необхідності знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років. Проте наголошує: готуватися воювати повинні всі.

Готовими воювати мають бути всі українці, включно з жінками і дітьми, але наразі гострої потреби в зниженні мобілізаційного віку до 25 років, або мобілізації жінок немає.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

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"Я вважаю, що готовими (воювати – Ред.) мають бути всі. Підготовку потрібно починати з 5-6 класу. Діти вже можуть літати на дронах, вчитися програмувати, розуміти елементарний такмед. І це потрібно робити саме тому, щоб їм не довелося воювати. З 16 років можна спокійно вести підготовку на полігонах для розуміння основи", – зазначає Берлінська.

Натомість волонтерка вважає, що поки немає необхідності знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років. Проте наголошує: однозначно є необхідність готувати всіх. Також Берлінська поки не бачить "кричущої необхідності" в мобілізації жінок.

"Але якщо ми не навчимося воювати розумно і технологічно і не збережемо чоловіків, то доведеться мобілізовувати жінок. І вибираючи між мною, людиною за 30 років, яка вже трохи щось бачила, і 18-річним пацаном, краще я піду. А цей пацан хай встигне пожити, завести сім'ю. Але це залежиться від нас. Якщо наше суспільстов максимально включиться і буде працювати для фронту, це збереже людям життя. Люди на фронті виконують одну функцію – ціною життя і здоров'я виграють нам час. Щоб ми підготувалися", – підсумувала Марія Берлінська.

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БЕРЛІНСЬКА ВІДВЕРТО про МОБІЛІЗАЦІЮ 18-річних, ТРЕТЮ СВІТОВУ та іді0тів у ПОГОНАХ

Раніше Марія Берлінська відверто заявила, чи можна повернути кордони 1991-го. Також вона попередила, що Україна втрачає технологічну перевагу у війні проти Росії.

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