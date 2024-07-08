"Готовий вбивати ракетами дітей та жінок в неймовірних кількостях": експерт розкрив задум оскаженілого Путіна

Під час ранкового масованого ракетного удару по Києву, сьогодні, 8 липня, росіяни цілеспрямовано вдарили по великій дитячій лікарні. За даними аналітика, найближчим часом є вірогідність того, що ракетний удар і по столиці, і по іншим містам може повторитись.

Про це та про цинічну задумку росіян в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Минулого разу масштабні ракетні атаки по столиці були напередодні та під час новорічних свят. Потім настало певне затишшя, лише дрони (та невелика кількість ракет – Ред.) намагались прорватись, але ми щоразу їх збивали", - аналізує ситуацію Селезньов.

Та продовжує: "Щодо інтервалу (між обстрілами – Ред.) – Росія добре розуміє, чому ми маємо над Києвом досить потужну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони. Звісно, що ворог досить ретельно відслідковує переміщення наших сил та засобів. Чи можу я припустити, що частину наших систем ППО можливо було переміщено з Києва в інші регіони? Можливо. З чого це раптом путінська армія здійснила масовану атаку і, на превеликий жаль, вона результативна? Те відео, яке шириться мережею, свідчить про те, що прильоти були і прилітали саме вцілілі, непошкоджені ракети".

Примушення здатись

На думку Селезньова, головна мета окупантів на чолі з Путіним – змусити Україну капітулювати.

"З якою метою, нащо Путіну вбивати дітей? Мета очевидна – в такий спосіб він намагається примусити Україну до капітуляції. Він чітко зазначив свою позицію: перемовин не буде. Він прийме суто і виключно капітуляцію. Щоб український уряд був більш поступливим, він (Путін – Ред.) готовий вбивати в неймовірних кількостях. В першу чергу - більш вразливі категорії нашого населення: дітей, жінок, літніх людей", - каже Селезньов.

Та додає: "Цього разу ракета була поцілена туди, куди вона прилетіла – в найбільшу дитячу лікарню України. Крім цього, є відео, де зафільмовані ще декілька прильотів в іншіх локаціях. Чи повязано це з тим, що ми дещо послабили систему ППО – про це навряд чи хтось дасть стверджувальну відповідь, це закрита інформація. Але те, що цього разу для росіян атака була не лише масштабна, а й результативна - це факт, який ми маємо визнати. Ракети прямували по цілям не лише в Києві, а в Кривому Розі, Дніпрі, в Краматорську, в Слов'янську. Тобто була масована комбінована атака із застосуванням ракет морського, наземного та повітряного базування, яка спромоглась прочавити нашу систему ППО. Це вилик не тільки для наших операторів систем ППО, це виклик для наших західних партнерів".

За словами Селезньова, де-факто виходить так: якщо і далі наші західні партнери в тому числі в рамках завтрашнього саміту НАТО будуть розповідати про своє глибоке занепокоєння і не знімуть заборони на використання зброї по території Росії, то фактично вони почнуть виступати поплічниками путінського режиму, бо бездіяльність – це так само злочин.

Чи пов`язана атака з нещодавнім візитом Орбана

На це питання Владислав Селезньов відповідає так: "Ми не знаємо, що настільки тісно пов’язує Путіна та Орбана, але те, що Орбан зайнявся "човниковою" дипломатією (візит до Києва, Москви, Пекіну), говорить про те, що він намагається просунути певний порядок денний".

До цього Селезньов додає: "Я не думаю, що він керується суто своїми миротворчими міркування та планами. Деталей я не знаю, але все це якось дивно виглядає саме зараз, коли до Угорщини перейшло головування в Европейській Раді, він масштабував свою діяльність. А от в контексті примушення України до капітуляції – візит Орбана я став би розглядати. З одного боку, дивіться, "якщо Ви не зголоситесь на наші ультимативні умови, ми і далі вбиватимо українських дітей", а з іншого боку формується певне дипломатичне підгрунтя".

Резюмуючи, Селезньов додає: "Зараз ми спостерігаємо пожвавлення діяльності російської армії через очікуваний саміт і в рамках намагання Путіна підкорити нашу країну, фактично – змусити весь світ підкоритись його ультимативним вимогам".

Коли можлива наступна атака

Щодо цього питання, колишній речник Генштаба відповідає так: "Чи продовжиться ракетний терор? Безумовно. Питання в примусі до капітуляції. Тому і є руйнування дитячої лікарні в Києві, руйнування в Кривому Розі, в інших регіонах. Не варто робити з росіян дурнів, вони поцілюють не тільки, щоб вбивати дітей, а й знищувати об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, наші військово-промислові об’єкти, військові об’єкти. Треба розуміти, що ворог знає, куди б’є та з якою метою".



А от на питання про те, коли може повторитись атака, Владислав Селезньов відповідає так: "Для того, щоб путінська армія змогла завантажити нові ракети на літаки – на це їм потрібно менше доби. Але ж сьогодні під час ранкової атаки були задіяні не всі російські стратегічні літаки, тому нова атака може статись будь-якої миті. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Новини 15:00 8 липня. Обстріл «Охматдиту», дитсадка, атака на Дніпро та Кривий Ріг, десятки загиблих

Раніше повідомлялось про те, що сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу.

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