"Готовий вдарити Павла": біля Лаври зібралася група молодиків, триває суперечка (фото, відео)

Суперечка виникла на центральному вході в Лавру.

Пристрасті навколо Києво-Печерської лаври 31 березня тривають.

Як передає кореспондент ТСН.ua, на центральному вході Лаври посперечалась прихильниця УПЦ МП Вікторія Кохановська з одним із перехожих, який пив каву.

Жінка доводила, що в Україні немає "московської" церкви, потім почала чомусь з'ясовувати, чи є у вухах хлопця сережки. Розмова звелась до абсурду.

Потім до центрального входу підійшла група молодиків. Кохановській запропонували заспівати гімн України, вона відмовилась.

Ситуація почала загострюватися. Молодики дістати плакати з надписами "Геть русню з Лаври".

Прийшов хлопець на протезі, утім, сказав, що він не військовий. Представився Євгеном, активістом.

Потім один із молодиків, з татуюванням на лобі ТОМ, почав кричати, що свитком, який у нього в руці, готовий вдарити Павла (Лебедя, - ред.).

Далі в хід пішли вже вода і палиця. Так, священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і наче освятив активіста на протезі, але дуже рясно облив його.

Як повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події, хлопець відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду. У відповідь ще один активіст облив священика водою з пляшки.

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