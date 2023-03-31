"Готовий вдарити Павла": біля Лаври зібралася група молодиків, триває суперечка (фото, відео)

Суперечка виникла на центральному вході в Лавру.
Пристрасті навколо Києво-Печерської лаври 31 березня тривають.
Як передає кореспондент ТСН.ua, на центральному вході Лаври посперечалась прихильниця УПЦ МП Вікторія Кохановська з одним із перехожих, який пив каву.
Жінка доводила, що в Україні немає "московської" церкви, потім почала чомусь з'ясовувати, чи є у вухах хлопця сережки. Розмова звелась до абсурду.
Потім до центрального входу підійшла група молодиків. Кохановській запропонували заспівати гімн України, вона відмовилась.
Ситуація почала загострюватися. Молодики дістати плакати з надписами "Геть русню з Лаври".
Прийшов хлопець на протезі, утім, сказав, що він не військовий. Представився Євгеном, активістом.
Потім один із молодиків, з татуюванням на лобі ТОМ, почав кричати, що свитком, який у нього в руці, готовий вдарити Павла (Лебедя, - ред.).
Далі в хід пішли вже вода і палиця. Так, священик УПЦ МП вийшов з храму з відром води і наче освятив активіста на протезі, але дуже рясно облив його.
Як повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події, хлопець відмахувався від священика палицею, але той продовжував лити воду. У відповідь ще один активіст облив священика водою з пляшки.
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