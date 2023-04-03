"Готовий його вбити сам": митрополит, священник якого побив військового, оцінив дії підлеглого і проситься до ПЦУ

Кафедральний собор у Хмельницькому переходить до православної церкви України. Напередодні зранку у церкві побили українського військового, а вже ввечері збурена громада зібрала підписи за перехід і отримала ключі від храму. Уперше за десятки років у соборі прозвучала молитва українською і гімн. Там уже відспівали рідною мовою загиблого захисника, йдеться в ТСН.

Вперше у свято покровському кафедральному соборі Хмельницького чути молитву українською. До цього службу тут правили російською, адже головний храм міста був у підпорядкуванні Московського патріархату.

Зранку напередодні, коли тут ще звучала мова ворога, у храм зайшов військовий Артур Ананьєв і запитав у парафіян скільки потрібно смертей український бійців, аби люди перестали ходити до Московського патріархату, а відповіли йому стусанами. “Хотів достукатись до людей, щоб вони перестали молитись московським попам. Всі гуртом почали бити і душити”, - розповідає військовий.

Також читайте У Чернівцях хочуть влаштувати аукціон за місця на цвинтарі: йдеться про незвичайні кілька квадратних метрів

На відео видно, як священник Ігор Слободян разом з кремезними молодиками спочатку намагається звалити воїна з ніг, а потім починають бити. Нині Артур Ананьєв у лікарні. “Коли мене кидали, кинули головою об плитку. Діагноз у мене закрита черепно мозкова травма і забій головного мозку в легкій ступені”, - розповідає він.

Відео побиття збурило містян, увечері біля собору зібрався велелюдний натовп. Люди зібрали необхідну кількість підписів про перехід до ПЦУ та забрали у московських панотців ключі від храму. Вперше в соборі зазвучала не лише молитва українською, а й гімн.

Наступного дня спеціальна комісія починає описувати майно, цінні ікони священники не встигли вивезти, як і докази причетності до “руського міра”. “В нижньому приміщенні знаходиться бібліотека, зараз там починаємо виявляти приналежність русоміровську. Там і символіка Росії і так далі”, - розповідають у храмі.

У своїй резиденції поспіхом зібрав речі митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський Антоній, священник якого і побив військового. “Звичайно засуджую, я готовий його вбити сам. Він підвів нас всіх. Ми цього не хотіли, ми зовсім інакше”, - переконує він.

Митрополит вже готовий перейти української церкви, але, каже, всі його священники зникли. “Думали залишитись в ПЦУ, попроситити, щоб якось з ними. Я то готовий, я заберу свої речі, але ж вони мовчать, вони повтікали, я їх шукаю, давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник”, - додає митрополит.

Хмельницька міська рада зібрала сесію, аби повернути громаді землі під церквами, які у безстроковій оренді Московського патріархату. “Власником релігійного майна є громада, власником землі є громада і громада вчора відреагувала цивілізовано без провокацій, сутичок, громада чітко сказала своє слово. Якщо московські попи одягнувши ряси дозволяє собі бити захисника, бо захисник захищав усіх і їх зокрема. Громада тоді бере на себе відповідальність, ухвалює рішення”, - переконує хмельницький міський голова Олександр Семчишин.

Загалом мерія планує повернути громаді 29 земельних ділянок, а свято покровський кафедральний собор чекає перереєстрація. Священники ПЦУ уже відспівали там українською загиблого воїна Максима Хохлачова із 19 стрілецького батальйону.

Читайте також:

В Ірпені мешканці самотужки змогли відремонтувати 18-поверхівку, яку росіяни зруйнували чи не найбільше в містечку

Чернігівці за рік після окупації пишаються переходом на українську мову і вже готуються до миру

Стрілянина навздогін і пологи під дулами: за рік після звільнення іванківці пригадали пережиті жахи окупації