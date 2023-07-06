"Готувалась до весілля, замовляла банкетний зал": активіст розповів про львів’янку, яку росіяни вбили ракетою 

Одна з загиблих внаслідок нічного ракетного удару по Львову, Анастасія Сенів, незабаром мала вийти заміж та готувалась до реєстрації шлюбу. Вона загинула разом зі своєю мамою Мирославою Садовою.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів львівський активіст Ігор Зінкевич, який особисто знав цю родину.

"Я знаю цю родину, тому що у мене в ЗМІ працює Володимир Садовий – брат Анастасії та син пані Мирослави. Анастасійка офіційно працювала в "Укрпошті", але допомагала нашій організації, була асистентом журналіста. Дівчина – 1991 року народження, її мама – 1963 року народження. Анастасійка – це щира людина, мала незабаром вийти заміж, вже замовляла банкетний зал. Через два тижні мала обирати ресторан. Її наречений в шоці. Для мене вона залишиться маленьким янголом, яка ніколи не залишалась байдужою, намагалась завжди допомагати", - сказав Ігор Зінкевич.

За словами активіста, ворожа ракета влучила в квартиру, яка розташовувалась поруч з тією, де мешкала Анастасія з мамою.

"Від вибухової хвилі вибило вікна в багатьох квартирах в тому периметрі. В квартирі була Анастасійка з мамою. Було таке, що Володимир часто відправляв свою дитину до них, але не того разу. Часто сам там бував, але в той час був на патрулюванні", - розповів нам Зінкевич.

До цього він додає: "Як депутат міської ради я спілкувався з багатьма постраждалими. Є багато людей, у яких порізи склом".

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 6 липня, росіяни атакували Львів. Наразі відомо про 4 загиблих і багато поранених. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

ТСН.ua зібрали усе, що відомо, про нічну атаку по Львову.

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