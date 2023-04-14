Готувалась зробити ляльку: у Київській області знайшли задушеною школярку, яка мала безліч планів

В селі Стрітівка Обухівського району на Київщині правоохоронці розслідують загадкову смерть 12-річної Маргарити, яка була знайдена задушеною на горищі приватного будинку.

Після того, як стало відомо про цей трагічний випадок, в місцевій інтернет-спільноті в Facebook з’явились дописи про те, що, начебто, трапилось не самогубство, а вбивство.

"Це не самогубство! Її вбили та повісили. Я думаю що майже кожен житель села знав, в яких умовах жила ця бідна дитина,і яке ставлення було до не", - написала одна з дописувачок, але доказів цьому в своєму коментарі не навела.

Низка інших дописувачів припустили, що трапилось самогубство через складну ситуацію в родині.

Своєю чергою, правоохоронці заявили, що зараз триває розслідування.

"Правоохоронці зʼясовують обставини загибелі 12-річної дитини в Обухівському районі. Про випадок у селі Стрітівка повідомила мати, яка знайшла свою дитину на горищі будинку. За попередніми даними, причиною смерті міг бути суїцид. Шановні батьки, пам’ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині", - повідомило на своїй офіційній сторінці в соцмережі Обухівське райуправління поліції.

Наші джерела в МВС додали, що станом на зараз оперують версією, що дівчинці не вистачало уваги. "В родині – три дитини. Підтверджених фактів сімейного насилля немає, на тілі дитинки не було виявлено слідів насилля. Дівчинка була знайдена на горищі після того, як полізла туди взяти мотузку, щоб робити ляльку-мотанку. Зробити мотанку було завданням, яке ця школярка отримала в школі. Дівчинка була знайдена в сидячому стані", - повідомило нам джерело в МВС.

Крім цього, правоохоронці кажуть, що це розслідування - не з самих простих, але необхідні відповіді з'являться після завершення експертиз.

Як з'ясувалось, у дівчинки було багато планів на найближче майбутнє. Принаймі про це розповідає директорка школи, в якій навчалась 12-річна Маргарита.

"Це була добра, щира, весела, життєрадісна дитина. Готувалась співати пісню, брала участь в конкурсі, бажала там перемогти. Була позитивною та активною дитиною. Приймала участь у всіх заходах. Те, що сталось – для нас це несподівано. Більше я нічого казати не буду", - повідомила нам директорка школи Наталія Лаганович.

До цього вона додала, що в школі нічого підозрілого за дівчинкою не спостерігали.

Своєю чергою, староста села, Олег Колосовський розповів нам наступне: "До нас в село ці люди приїхали з Одеси. Люди дуже важкі. Чоловік, вітчим дівчинки, працював десь на підробітках, жінка ніде не працювала. Про дівчинку можу сказати, що це була дуже позитивна дитинка зі світлою душою. Була дуже щирою дитиною. Для мене все, що трапилось, стало шоком".

За словами Колосовського, інші двоє дітей в цій родині молодші за Маргариту. "Одна дитина нещодавно народилась, іншій – близько 3,5 років", - додає він.

Місцевий священник, Тимофій Лаганович, який знає цю родину, нам розповів, що на його думку ця сім’я є соціально складною та потребувала допомоги.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі 48-річна жінка залишила біля входу до ТРЦ трирічну онуку. Згодом жінка пояснила, що вчинила таке через те, що не має грошей на її утримання.

Читайте також: