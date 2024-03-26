Готували теракти, шпигували за ЗСУ та наводили ракети: інтерв’ю зі зрадниками України – відео

Деякі так звані "ідейні" зрадники після ув'язнення розраховують на обмін, щоб переїхати до Росії.

Священник, який працював на ФСБ, ідейний зрадник-фанатик з Одеси та інформатор-терорист, який готовий був заробити на крові цивільних в рідному Запоріжжі. Хто добровільно співпрацює з російськими спецслужбами? Чому вони зраджують своїх та як їх вербують росіяни.

Журналістка ТСН Оксана Радіонова зустрілася з людьми, які зрадили Україну – подробиці в сюжеті.

Запоріжжя зараз – прифронтове місто. По прямій звідси до лінії зіткнення всього лише кілька десятків кілометрів . І якщо там відбуваються активні бойові дії і зрозумілі, то тут в тилу ведеться невидима війна спецслужб.

"24/7 контррозвідка СБУ веде таємну битву поза лінією фронту. І в тилу ворога, і на своїй території, і за кордоном. Ставки щоразу підвищуються", - йдеться в сюжеті.

Підготовка теракту у Запоріжжі

Зрадник України планував підірвати відділення пошти у Запоріжжі. Виконавця оперативники СБУ схопили на гарячому. Коли той, під керівництвом свого родича-куратора з тимчасово окупованої території, вже майже зібрав саморобну вибухівку.

Контррозвідники тривалий час "вели" завербованого мешканця Запоріжжя. Ним виявився 32-річний таксист та працівник заводу. Він вже пів року працював на росіян – здавав позиції наших військових.

"Я взагалі не шукав. Мені давали адреси і треба було по них їздити і дивитися, чи є там військові. Є там щось, чи немає. Скидував (куратор - ред.) мені адресу в телефоні. Де, як, воно, що знаходиться…Я не ідейний сто процентів, хотів заробити, так… Якщо поїхати в одне місце, то це 500 гривень. Якщо покататися, 2-3 місця, – 2000 гривень", - розповів чоловік про свої мотиви та винагороду від ворога.

На крові наших захисників зрадник із Запоріжжя заробив 50 тисяч гривень. І зупинятися не збирався – погодився організувати теракт в рідному місті. За теракт зраднику обіцяли заплатити п'ять тисяч доларів.

"З ним працювало Головне розвідувальне управління Російської Федерації. У Запоріжжі це вперше, що вони залучили джерело до виконання таких завдань. Мета була – зробити паніку в прифронтовому місті і тим самим показати, що правоохоронні органи місцеві не справляються", - розповів подробиці співробітник контррозвідки СБУ "Фанат".

Тепер російському агенту інкримінують державну зраду та організацію теракту. За таке його можуть кинути за грати довічно.

"Кожен агент Російської Федерації буде знайдений. Наші люди, на жаль, не всі розуміють, що вони будуть використані, вони залишаться в тюрмі. І все", - каже "Фанат".

У спеціалізованій 101-й колонії відбувають покарання ті, хто вироки вже отримали. Тут відбувають покарання виключно зрадники, колаборанти та навідники.

Після вироків їх сюди звозять з усієї країни. Вони тут окремо. А знаєте чому – тому що зрадників ніхто не любить. У звичайних колоніях їх били. Терпіти поряд з собою зрадника ніхто не хотів.

"Я була першою журналісткою, якій дозволили дізнатися про цей об'єкт. Мені показали умови, раціон, режим. Живуть зрадники в гуртожитках… Сьогодні я тут вдруге", - каже Оксана Радіонова.

"Біс поплутав"

Одним із вже засуджених зрадників виявився протоієрей Микола. Він був настоятелем Георгіївського храму УПЦ МП містечка Ямпіль, що на Сумщині. За матеріалами СБУ йому дали 15 років за держзраду.

Батюшка "зливав" ФСБ інформацію про оборону Сумщини.

Протоієрей Микола розповів, як потрапив до в'язниці:

"Шкоду сделал. Стыдно признаться. фотографии делал военных украинских, где они жили. Пришла смска. Я клюнул. Просили, где живут военнослужащие, а потом уже, как бы решил отойти от этого. Но через 4 месяца опять… Приехал человек и говорит, так и так, надо ж нам это помогать. Ну, еще пару недель перекидывал фотографии…"

Зрадник із Одеси – "Професор"

Ще один прихильник "руского міра" – кравець з Одеси на прізвисько "Професор". Йому 62 роки., проте найближчі 15 він проведе в колонії. Теж за державну зраду.

Одесит працював на ФСБ і навіть написав письмову добровільну згоду на співпрацю з ворогом.

Він здавав росіянам військові об'єкти в Одесі й навіть розгорнув там власну агентурну мережу. Його завербували вже після повномасштабного вторгнення Росії.

"Сказали, что там должны ООН приехать, белые бусики. Ну, сказали, с любого расстояния, где получится, ну, просто сфотографировать их наличие. Я именно шел быстро и снимал на видео вот эти бусики. Ну, держал телефон возле уха, не успел отправить – меня задержали. Положили на землю", - розповів про своє затримання чоловік.

Священник із Сумщини та кравець з Одеси – обидвоє – ідейні зрадники.

"Я по идейным соображениям, абсолютно без денег! Старший сын сейчас учится в Московской Духовной Академии… Денег никаких не передавалось. Я за русскую идею сижу, понятно, что я хотел бы, чтобы победила Россия. Что греха таить!", - без розкаяння каже протоієрей Микола.

"Професор" із Одеси російські наративи повторював як мантру.

"Одесса – русский город. Украинец – это не национальность. Это место проживания", - каже чоловік.

На запитання журналістки, чи чекав він на рускій мір, він впевнено відповідає: "Да. Чтобы жить свободно".

Проте ідейні переконання не заважали "Професору" розраховувати і на винагороду від росіян. Щоправда з обіцяного він отримав лише тисячу гривень

"Я им написал, говорю, у меня вот скоро день рождения. О, говорит, 50 тысяч вам на день рождения перечислим. Еще и автомобиль обещали. Ну, типа, я заработаю на автомобиль", - розповів зрадник.

Зрадники України, які готові були й далі працювати на користь Росії й зустрічати вороже військо із "квітами", тепер з колонії написали прохання про обмін – хочуть на Росію і таких тут більшість.

"Я лично себя не считаю зрадником. Я фактически ничего не совершал. Люди здоровы. Я целый, как говорится, невредимый", - каже одессит.

"Я не считаю себя зрадником. Абсолютно!!! Русский я по духу. Тем более это я делал не за деньги! Это имеет большое значение", - каже протоієрей Микола.

Протягом минулого року СБУ виявила 47 агентурних мереж. Одна з них працювала на Київщині та Чернігівщині.

Агентів завербувала ФСБ, яка влаштувала зрадників на курси операторів БПЛА. І готувала атаки на наше ППО – Patriot. Їх упіймали на гарячому.

Також, від початку повномасштабного вторгнення на зраді було спіймано десятки священників.

"Ми маємо вичистити все те середовище ворожих кротів в рясах. ВСЕ! Без варіантів. У нас не має жодного упередженого ставлення. Але якщо людина в рясі і з кадилом – це не є помякшуючою обставиною чи обтяжуючою", - наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Мотиви у зрадників різні. Стать, вік, регіон, професія – теж .

Зараз російські спецслужби почали вербувати так званих нестандартних агентів. Один із прикладів –завербований чоловік, який відбував покарання в колонії на Львівщині. Будучи у в'язниці він залучив свою дружину, яка була на волі, і збирала інформацію про місцеві енергообєкти.

Після повномасштабного вторгнення в Україні посилили кримінальну відповідальність – тепер за держзраду можуть посадити пожиттєво. І перші довічні вироки вже є.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 2 300 кримінальних проваджень за статтею 111 КК – держзрада – 546 вироків. Понад 6 000 проваджень за колабораційну діяльність і пособництво – 1075 вироків. І далі буде….

"Особа, на яку виходять російські спецслужби, має розуміти, що рано чи пізно ця інформація стане відома Службі безпеці України. Ми до неї обов'язково завітаємо, і вона понесе відповідальність відповідно до чинного законодавства України від 15 до пожиттєвого", - наголосив співробітник контррозвідки СБУ "Фанат".

"І якщо просто зараз на когось із вас вже вийшла ФСБ – пам’ятайте – вам не буде місця навіть у звичайній колонії. Зрадників ніхто не люблять. На Росії теж".

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Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк дав велике інтерв'ю про атаки по НПЗ РФ, ліквідацію Киви та знищення Кримського мосту.

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